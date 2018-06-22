Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95533
ALTIN
192.103
DOLAR
4.7007
STERLİN
6.2483
EURO
5.4753

Ravcı: Teklifimizi yaptık!

İç ve dış transferde suskunluğunu sürdüren Yeni Malatyaspor’da sportif direktör Ali Ravcı, yaptığı açıklamada basında isimleri yer alan bazı futbolculara teklif sunduklarını bu oyunculardan haber beklediklerini söyledi.

Ravcı: Teklifimizi yaptık!

İç ve dış transferde suskunluğunu sürdüren Yeni Malatyaspor’da sportif direktör Ali Ravcı, yaptığı açıklamada basında isimleri yer alan bazı futbolculara teklif sunduklarını bu oyunculardan haber beklediklerini söyledi.

22 Haziran 2018 Cuma 11:56
Ravcı: Teklifimizi yaptık!

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ravcı, “Yeni sezon öncesinde kadromuzu güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Listemizde bulunan isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Basında isimleri geçen futbolculara teklifimizi sunduk ve beklemeye başladık. Transfer piyasası bilindiği hem çok yüksek, hem de çok farklı sonuçlara gebe. Bizde kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket ederek, gelen teklifi değil, kendi teklifimizi ön plana koyuyoruz. Kabul eden eder, etmeyenin yolu açık olsun. Yeni sezon için sadece dış transfer değil iç transfer çalışmalarımızda devam ediyor. Hocamızın raporu doğrultusunda gelecek sezon kadromuzda düşünmediğimiz isimlerle görüşmeler yaptık. Tabi henüz netleşen bir şey yok ancak bir kez daha bu isimlerle görüşüp son kararı vereceğiz” diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORAli RavcıYeni Sezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Transferde Erol hoca etkisi!
Transferde Erol hoca etkisi!
Sadık için formül aranıyor!
Sadık için formül aranıyor!
YENİ SEZONA YENİ OYUNCULAR!
YENİ SEZONA YENİ OYUNCULAR!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim