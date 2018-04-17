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Ravcı: Şansızlık Yaşadık

Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligdeki durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen hafta bir şansızlık yaşadık. Futbolda bu tür kazalar olabiliyor. Yeni Malatyaspor’un kalan 5 haftada maksimum puanları hanesine yazdıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Ligden düşme gibi bir korkumuz yok. Ancak yukarılara oynama gibi bir hedefimiz var” dedi.

Ravcı: Şansızlık Yaşadık

Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligdeki durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen hafta bir şansızlık yaşadık. Futbolda bu tür kazalar olabiliyor. Yeni Malatyaspor’un kalan 5 haftada maksimum puanları hanesine yazdıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Ligden düşme gibi bir korkumuz yok. Ancak yukarılara oynama gibi bir hedefimiz var” dedi.

17 Nisan 2018 Salı 13:13
Ravcı: Şansızlık Yaşadık

“BİR HEDEFİMİZ VAR”

Takımdaki son durum ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali Ravcı, “Geçen hafta son dakikada yediğimiz golle 2 puanı kaybettik. Olabilir, sonuçta futbol bir hatalar oyunu. Bu takım ve futbolcular bize çok maç kazandırdı, çok puanlar aldı. Canları sağ olsun. Kalan 5 haftada da en iyisini yapacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Söylediğim gibi futbolda bu tür kazalar olabiliyor. Ligden düşme gibi bir korkumuz yok. Ancak yukarılara oynama gibi bir hedefimiz var.” dedi.

YÜZDE YÜZE YAKIN

Ravcı, bu sene koydukları hedefe çok yakın olduklarını da belirterek, “Sezona başlarken yönetimimiz ligde kalma gibi bir hedef belirledi. Şimdi bu hedefe oldukça yakınız. Kulüp olarak her sene hedefi gerçekleştirme noktasında yüzde yüze yakın bir başarı oranımız söz konusu. İnşallah bu senede puan olarak 44 puanın üzerine çıkarız. Yeni Malatyaspor olarak bu sezon yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarımız güzel bir sinerji ortaya koyarak önemli bir iş başardı bana göre. Tabi lig henüz bitmedi ve biz kalan haftalarda da üst düzey mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAli Ravcı
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