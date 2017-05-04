04 Mayıs 2017 Perşembe

Ravcı mezun oluyor!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 4.ve son modülü İstanbul'da başladı. Yeni Malatyaspor’dan Ali Ravcı’nın katıldığı kurs, bugün sona erecek.

04 Mayıs 2017 Perşembe 11:30
Ravcı mezun oluyor!

  TFF tarafından kulüplerde görev alan Sportif Direktörlerin belirli bir standarda tabi tutulması ve her futbol kulübünün gelecek dönemde bu uygulamadan yararlanması için harekete geçirilen sertifika programı ilk kursiyerlerini verecek. Daha önce Antalya ve İstanbul olmak üzere 3 modülü gerçekleştirilen Sportif direktörlük Sertifika Programı’nın son bölümü bugün bitecek. İstanbul’da Salı günü başlayan programın ilk gününde Türkiye Futbol Federasyonu Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı Avukat Hazer Akil, ''Futbolda Dürüstlük'' başlıklı bir konuşma yaptı. Daha sonra TFF Uluslararası Projeler Müdürü Cezmi Turhan, ''Kulüp Vizyonu'' konulu bir sunum gerçekleştirdi.  25 katılımcının yer aldığı program, 4 Mayıs Perşembe günü sona erecek. Yeni Malatyaspor’dan Ali Ravcı’nın katıldığı programda Trabzonspor’u Fatih Tekke, Galatasaray’ı Cenk Ergün, Beşiktaş’ı Ali Nabi, Fenerbahçe’yi Hasan Çetinkaya temsil etti. 

FATİH AVCI
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