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Ravcı: Geç kaldık!

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Taraftarımız haklı, yeni transferler konusunda biraz geç kaldık. Yeni oyuncularımızı kamp dönemine yetiştirmemiz gerekiyordu” dedi.

Ravcı: Geç kaldık!

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Taraftarımız haklı, yeni transferler konusunda biraz geç kaldık. Yeni oyuncularımızı kamp dönemine yetiştirmemiz gerekiyordu” dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:26
Ravcı: Geç kaldık!

Yeni Malatyaspor’da sonuna gelinen kamp dönemini değerlendiren Sportif Direktör Ali Ravcı, yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Kampta bazı futbolcularının şansız sakatlıklar yaşadıklarını ifade eden Ravcı, “Kampımız bugün itibariyle sona eriyor. Burada verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem fiziksel olarak, hem de mental olarak iyi bir süreç geçirdik. Bizi en fazla yoran ve üzen nokta sakatlıkları oldu. Bazı futbolcularımızın çeşitli sakatlıklarla kampı tamamlayamaması bizleri üzdü. Tabi yeni sezona hazırlanan takımlarda bu tür sakatlık durumları sık sık görülür. Çünkü sezona en iyi, en güçlü şekilde hazırlanılması için her futbolcu varını yoğunu ortaya koyar. Umarım sakatlık geçiren futbolcularımız en kısa sürede aramıza dönerler.” dedi.

“MALİYETİ YÜKSEK OYUNCULARLA YOLLARIMIZI AYIRDIK”

Ravcı, transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere de cevap vererek, “Transferde geç kaldığımız doğrudur, lakin bu konuyla ilgili daha öncede yapmış olduğumuz açıklamalarda bazı gerekçeleri sizlerle paylaştık. Dikkat ederseniz artık transferde 4 büyük takım dahil olmak üzere hiçbir kulüp öyle eskisi gibi rahat davranamamaktadır. Nedeni belli, ekonomik durum. Bugün bir çok kulübümüz kıskacın altında. Bizde ilerleyen yıllarda aynı akıbetle karşılaşmamak için bu sene biraz daha temkinli gittik. Kampta elimizdeki bazı maliyeti yüksek oyuncularla yollarımızı ayırdık. Bunu yapmamız kulübümüzün selameti açısında doğru bir karardı. Yine de taraftarımız haklı, yeni transferler konusunda biraz geç kaldık. Yeni oyuncularımızı kamp dönemine yetiştirmemiz gerekiyordu. İnşallah en kısa sürede içerisinde aramıza katılacak arkadaşlarımız bize büyük faydalar sağlarlar” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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