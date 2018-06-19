Ravcı'dan yeni sezon öncesi açıklamalar...

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu öncesinde Evkur Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor. 25 Haziran itibariyle yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan sarı-kırmızılılarda Sportif Direktör Ali Ravcı kamp programı hakkında bilgiler verdi. 25 Haziran'da Malatya'da toplanacaklarını belirten Ravcı, "Yeni sezon hazırlıklarımıza kulüp olarak 25 Haziran Pazartesi günü Malatya'da toplanarak başlayacağız. Takım olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadromuzda yer alan oyuncularımızın dışında Dünya Kupası nedeniyle Rusya'da bulunan Khalid Boutaib de ilk olarak bizlerle birlikte olamayacak. Malatya'da başlayacağımız kampımıza geçtiğimiz günlerde resmi sözleşmeye imza attığımız ve yeni sezonun ilk transferi Sırp oyuncu Danijel Alexsic de katılacak. Malatya'da sağlık kontrolleri yapılacak. Bazı testlerin ardından 1 Temmuz itibariyle Bolu Termal'de yeni sezon hazırlıklarımıza tam anlamıyla başlamış olacağız" diye konuştu.



“Listemizde bulunan isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz”

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ravcı, “Yeni sezon öncesinde kadromuzu güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Listemizde bulunan isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bilindiği gibi ilk transferimizi daha öncede takip ettiğimiz ve hocamızın da istediği Sırp oyuncu Danijel Alexsic'i kadromuza katarak yaptık. Açık söylemek gerekirse transferde bu sezon nokta transferler yapmak istiyoruz. Çünkü elimizde geçen sene kadromuzda olan ve yola devam edeceğimiz bir iskelet kadro var. Eksikliklerimiz noktasında tespitlerimizi hocamız yaptı ve bu mevkilere transferler gerçekleştireceğiz. Transfer komitemiz, ben ve hocamız takımımızın iyi yerlere gelmesi için gece gündüz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabi ki her teknik direktör transferlerin kampa yetişmesini ister ancak transfer işleri kolay olmuyor. Bizde zor olan işleri kolaya çevirmek ve şehrimize, takımımıza faydalı olacağına inandığımız isimleri kadromuza katmak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.



“Bazı isimlere gelen transfer teklifleri de var”

Dış transferin yanı sıra iç transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirten Ravcı şöyle konuştu:

“Yeni sezon için sadece dış transfer değil iç transfer çalışmalarımızda devam ediyor. Hocamızın raporu doğrultusunda gelecek sezon kadromuzda düşünmediğimiz isimlerle görüşmeler yaptık. Tabi henüz netleşen bir şey yok ancak bir kez daha bu isimlerle görüşüp son kararı vereceğiz. Bilindiği gibi ulusal ve yerel medyada da sıkça yer alan kadromuzda bulunan bazı isimlere gelen transfer teklifleri de var. Bunu da transfer komitemiz ve başkanımız Adil Gevrek değerlendiriyor. Bizler Yeni Malatyaspor'un menfaatleri doğrultusunda en doğru kararı vermek için çalışan insanlarız ve eminim ki yine takımımız ve şehrimiz için en doğru kararı vereceğiz. İskelet kadromuzu bozmak istemiyor ve takım içerisinde geçtiğimiz sezon hocamızla birlikte yakaladığımız uyumu bozmadan yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."



“Oynaması tabi ki bizleri memnun eder”

Rusya'da yapılan Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımının kadrosunda olan Khalid Boutaib'in ikinci maçta oynamasını beklediklerini ifade eden Ravcı, " Geçtiğimiz sezon başında kadromuza kattığımız Kahlid Boutaib sezon içerisinde bize büyük katkılar sağladı. Bu performansıyla birlikte Dünya Kupası'na katılması bizleri memnun etti. Bilindiği gibi İran ile oynanan ilk maçta forma şansı bulamadı. Daha önce yapılan hazırlık maçlarında Teknik Direktör Herve Renard kendisini tercih ediyordu ve Khalid'de gollerini atarak iyi bir performans sergiliyordu. Neticede Khalid Boutaib'in oynayıp oynamaması hocasının tercihidir. Buna saygı duymak gerekir. Ancak şunu belirtmek isterim ki oynaması tabi ki bizleri memnun eder. İnşallah kupada ikinci maç olan ve Çarşamba günü oynanacak Portekiz maçında ilk 11'de veya sonradan oyuna katılarak takımına katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

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