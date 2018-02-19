RAVCI : BAZEN PUAN ALMAK İÇİN ...

Bursa deplasmanından 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, ligin 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü saat 13.30’da sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Malatya ekibinde Bursa maçında sarı kart gören defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düştü. Bu arada Bursaspor maçını değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, zorlu bir deplasmandan puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.



“İyi bir mücadele örneği sergiledik”

Bursaspor ile kıran kırana geçen bir mücadeleye çıktıklarını belirten Ravcı, “İki takımın da kaybetmeye tahammülünün olmadığı bir maçtı. Tabi Bursaspor’un içinde bulunduğu durum nedeniyle kazanmaktan başka çaresi bulunmuyordu. Maçtan öncede kalemize yükleneceklerini, gol bulmak için her şeyi yapacaklarını biliyorduk. Tüm önlemlerimizi buna göre aldık ve bence iyi bir mücadele örneği sergiledik. Tabi rakip kalede çok fazla çoğalamadığımız bir maç oldu belki ama bazen puan için iyi oyunu kafanızdan silmeniz gerekebiliyor. Süper Lig’deki kritik haftalar öncesinde aldığımız bu 1 puan oldukça önemli diye düşünüyorum. Netice itibariyle Bursaspor’un üzerimize çıkmasına izin vermedik ve puanımızı 28’e yükselttik” diye konuştu.busabahmalatya.com

