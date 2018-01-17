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RAPHAEL GELDİ, KAYODE YOLDA!

Dış transferde uzun süredir sessizliği koruyan Yeni Malatyaspor ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Prensipte anlaşmaya vardığı Avusturyalı orta saha oyuncusu Raphael Holzhauser’i İstanbul’a getirerek ön protokol imzalatan sarı kırmızılı kulüp, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 10 maçta forma giyen 1.93’lük oyuncunun bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Golcü Kayode için de pazarlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor birkaç gün içinde çifte imza attırabilir.

RAPHAEL GELDİ, KAYODE YOLDA!

Dış transferde uzun süredir sessizliği koruyan Yeni Malatyaspor ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Prensipte anlaşmaya vardığı Avusturyalı orta saha oyuncusu Raphael Holzhauser’i İstanbul’a getirerek ön protokol imzalatan sarı kırmızılı kulüp, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 10 maçta forma giyen 1.93’lük oyuncunun bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Golcü Kayode için de pazarlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor birkaç gün içinde çifte imza attırabilir.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 13:36
RAPHAEL GELDİ, KAYODE YOLDA!

Yeni Malatyaspor’un transferde anlaşmaya vardığı Avusturyalı oyuncu Raphael Holzhauser Türkiye’ye geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya varmasına rağmen transferde ismini sır gibi sakladığı 24 yaşındaki 1,93’lük orta saha oyuncusu Raphael Holzhauser sözleşme imzalamak için Türkiye’ye geldi. Transferde sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan Malatya ekibi, Medipol Başakşehir Kulübü’nün de almak için uğraştığı Avusturyalı oyuncuyu Türkiye’ye getirdi. Başakşehir’in transferden vazgeçmesiyle oyuncuya ön protokol imzalatan sarı kırmızılı kulüp, futbolcunun kulübü Austria Wien’den bonservisini almak için pazarlık yapıyor.

ALT YAPISI ALMANYA’DAN!

Anlaşmaya varılan futbolcuyla son detaylar konuşulduktan sonra sözleşme yapılacağı öğrenilirken, başarılı oyuncunun daha sonra takımın Antalya’da devam eden çalışmalarına dahil olacağı belirtildi. Sol ayağını oldukça etkili kullanan Raphael Holzhauser, uzun boyuna rağmen sprint özelliğiyle dikkat çekiyor. 24 yaşında, 1,93 boyundaki Raphael Holzhauser, Austria Wien takımında forma giyiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon 10 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 9 gol kaydetti. Kariyerinde Almanya Bundesliga'dan Stuttgart ve Augsburg gibi takımlar da bulunan Raphael Holzhauser’i Süper Lig lideri Medipol Başakşehir de kadrosuna katmak istemişti.

Yeni Malatyaspor’un imzaya kalan bir diğer transferi isi Olarenwaju Kayode. 20 yaş altı Dünya Kupası’nda yıldızı parlayan Nijeryalı oyuncu için Manchester City’nin kapısını çalan Yeni Malatyaspor, yarım sezon gittiği La Liga takımı Girona’da mutsuz olan ismi Malatya’ya getirmek istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi ekonomik olarak zor gözükse de yönetim, genç siyahiden vazgeçmiyor!

busabahmalatya.com 

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporRaphael HolzhauserTÜRKİYEMalatyaBusabah
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