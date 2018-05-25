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Ramazan’da spor nasıl yapılmalıdır?

Dünyadaki Müslümanların oruç ibadetini gerçekleştirdikleri bu günlerde en çok aksayan yönlerden birisi şüphesiz ki beslenme konusudur. Sporcuların oruç ibadetini gerçekleştirdikleri zamanlarda beslenme ve antrenman rutinlerini ciddi bir şekilde planlamaları gereklidir. Sağlıklı yaşam için ramazan ayında spor yapanlara öneride bulunan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Faruk Akçınar, “İftar öncesi veya iftarı takip eden saatlerde yapılacak 45 dakikalık yürüyüşler sağlıklı yaşam için en kolay ve ideal olanıdır” dedi.

Ramazan’da spor nasıl yapılmalıdır?

Dünyadaki Müslümanların oruç ibadetini gerçekleştirdikleri bu günlerde en çok aksayan yönlerden birisi şüphesiz ki beslenme konusudur. Sporcuların oruç ibadetini gerçekleştirdikleri zamanlarda beslenme ve antrenman rutinlerini ciddi bir şekilde planlamaları gereklidir. Sağlıklı yaşam için ramazan ayında spor yapanlara öneride bulunan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Faruk Akçınar, “İftar öncesi veya iftarı takip eden saatlerde yapılacak 45 dakikalık yürüyüşler sağlıklı yaşam için en kolay ve ideal olanıdır” dedi.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:43
Ramazan’da spor nasıl yapılmalıdır?

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Faruk Akçınar, belli kurallara uymak kaydıyla ramazan süresince de spor yapılabileceğini söyledi. Ramazan boyunca hangi spor dalıyla uğraşılırsa uğraşılsın ciddi manada mineral ve su kayıpları yaşanabileceğini kaydeden Akçınar, ”Aslında oruç tutulmayan dönemle karşılaştırılınca oruç tutulan dönemde egzersizde oluşan bu kayıpların miktarı açısından ciddi bir farklılık yoktur. Tek ve en önemli farklılık oruç tutulan dönemde bu kayıpların hemen yerine konma şansının olmamasıdır. Bu da vücudun zayıf düşmesine neden olabilir. Dolayısı ramazan ayında da spor yapılabilir, ancak bunu mümkün olduğunca iftardan en az 2 saat sonraya koymak doğru olacaktır ” dedi. Sağlıklı yaşam için ramazan ayında spor yapanlara öneride bulunan Faruk Akçınar, “İftar öncesi veya iftarı takip eden saatlerde yapılacak 45 dakikalık yürüyüşler sağlıklı yaşam için en kolay ve ideal olanıdır” diye konuştu.

“2 SAAT BEKLEMEK LAZIM”

Akçınar, iftar yemeğinin üzerinden en az 2 saat geçmeden spor yapılmaması uyarısında da bulunarak, “Eğer iftar yemeğinin ardından spor yapılacak ise iftarda fazla yağlı, sindirimi zor besinler tercih edilmemeli ve spor için yemeğin üstünden en az 2 saat geçmelidir. Çünkü sindirim sistemi işlevi görmeden yapılacak fiziksel aktivite kalp krizi başta olmak üzere, çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Aktiviteyi takiben de tekrar hafif şeyler yenilebilir. İftar öğünün ara öğün ile bölünmesi, hem iftarı takiben yapılan egzersizde oluşabilecek olası olumsuzlukları engeller hem de metabolizma ve sindirim sistemi açısından daha ideal olur.”diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaRamazanSpor YapmakFaruk Akçınar
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