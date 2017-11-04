Ziraat Türkiye Kupası’nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig’de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.Tur’a yükselen takımlar şöyle: Adana Demirspor, Antalyaspor, Kars 36 Spor, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kahramanmaraşspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Batman Petrolspor, Eyüpspor, İstanbulspor, Orhangazi Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Sivas Belediyespor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Ankara Demirspor, Bucaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Osmanlıspor Futbol Kulübü, Bursaspor, Kayserispor, Boluspor, Akın Çorap Giresunspor, Grandmedical Manisaspor, Kardemir Karabükspor.

HABER MERKEZİ