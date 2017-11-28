Süper Lig’de haftayı Beşiktaş karşısında aldığı 1 puanla kapatan E.Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı. Sarı-kırmızılı takım dün saat 12.00’de Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig’in 13 haftalık bölümde 15 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor’da gözler kupa maçına çevrildi. 5. Eleme Turu maçında Osmanlıspor’a konuk olacak sarı-kırmızılı takımda yapılan son antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Sadık Çiftpınar ve Michael Pereira ile özel işleri nedeniyle ülkesine giden Khalid Boutaib katılmadı. Bu futbolcuların Erol Bulut tarafından kupa maçında dinlendirileceği tahmin ediliyor. Malatya ekibinde altyapıdan çağrılan Furkan Pekşen, Ferhat Canlı ve Burak Kavlak’ın da Osmanlıspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi. Sarı-kırmızılı takım dün akşam saat 17.40’ta Elazığ’dan kalkan uçakla Ankara’ya giderken başkentte maç saatini beklemeye başladı. Osmanlıspor ile E.Yeni Malatyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk karşılaşması yarın saat 18.00’de Osmanlı Stadı’nda oynanacak. Barış Şimşek’in yöneteceği maç A Spor’dan naklen yayınlanacak.

FATİH AVCI