28 Kasım 2017 Salı

Rakip Osmanlı Hedef son 16!

Hem ligde hem de kupada yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Yeni Malatyaspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu Beşiktaş maçından sonra as futbolcuları dinlendirecek Erol Bulut sahaya revizyonlu kadroyla çıkacak. Eski takımı Malatya’ya karşı avantaj arayacak İrfan Buz’un planı ise Yalçın Ayhan kriziyle patlak veren takım içindeki olumsuz havadan yararlanmak. Eski dostların maçı saat 18.00’de başlayacak, A Spor’dan naklen yayınlanacak...

28 Kasım 2017 Salı 11:22
Rakip Osmanlı Hedef son 16!

  Süper Lig’de haftayı Beşiktaş karşısında aldığı 1 puanla kapatan E.Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı. Sarı-kırmızılı takım dün saat 12.00’de Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig’in 13 haftalık bölümde 15 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor’da gözler kupa maçına çevrildi. 5. Eleme Turu maçında Osmanlıspor’a konuk olacak sarı-kırmızılı takımda yapılan son antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Sadık Çiftpınar ve Michael Pereira ile özel işleri nedeniyle ülkesine giden Khalid Boutaib katılmadı. Bu futbolcuların Erol Bulut tarafından kupa maçında dinlendirileceği tahmin ediliyor. Malatya ekibinde altyapıdan çağrılan Furkan Pekşen, Ferhat Canlı ve Burak Kavlak’ın da Osmanlıspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi. Sarı-kırmızılı takım dün akşam saat 17.40’ta Elazığ’dan kalkan uçakla Ankara’ya giderken başkentte maç saatini beklemeye başladı. Osmanlıspor ile E.Yeni Malatyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk karşılaşması yarın saat 18.00’de Osmanlı Stadı’nda oynanacak. Barış Şimşek’in yöneteceği maç A Spor’dan naklen yayınlanacak. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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