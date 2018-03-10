RAKİP FENER, MALATYA ONU DA YENER!

İlk yılında Süper Lig’e damga vuran Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe kozlarını yarın Malatya Stadyumu’nda paylaşacak. Süper Lig’de 4 haftalık kaybetmeme serisi bulunan Yeni Malatyaspor iyi gidişini sürdürmek isterken, konuk takım Beşiktaş ve Akhisar kayıplarından sonra yarıştan kopmamak için kazanmak zorunda. Bu sezon kendi sahasında 4 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a kaybetmeyen Yeni Malatyaspor bu seriye Fenerbahçe’yi de dahil etmenin planlarını yapıyor.

EROL HOCA’DAN SÜRPRİZ TAKTİK

Bu zorlu maçın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan Yeni Malatyaspor, bugünkü ter idmanından sonra kendi tesislerinde kampa girecek. İlk kez bir maça tam kadro çıkacak olan Yeni Malatyaspor’da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Futbolculuk döneminde efsane kadronun içinde yer aldığı Fenerbahçe’ye karşı bu kez teknik adam olarak rakip olacak Erol Bulut, eski camiasına sürpriz yapmanın peşinde. Sezon başından beri 4-3-2-1 sistemiyle oynayarak mücadeleci ve dinamik bir orta sahayla beklenmedik maçlardan puan ve puanlar çıkaran Erol Bulut, Fenerbahçe’ye karşı farklı bir oyun anlayışı benimseyecek.

GÖZLER ONLARIN ÜZERİNDE

Özellikle ilk 11 seçiminde sürpriz yaparak rakibi şaşırtacak Erol hoca, takımın savunma anlayışını da baştanbaşa değiştirecek. Genç teknik adam Fenerbahçe’nin etkili hücum gücü için tüm önemlerini alırken, hücum hattında ise gözler yine Adem, Pereira ve Khalid’ in üzerinde olacak. Sarı lacivertli takımın mutlak kazanması gerektiğinden dolayı yaşayacağı stres ve baskıyı kendi lehlerine çevirmeye çalışacak Erol Bulut, oyuncularıyla yaptığı toplantıda sakinlik ve dengeli oyun uyarısı yaptı. ‘Önce iyi savunma sonra gol’ diye futbolcularına talimat veren Bulut, karşılaşmanın hakemine karşı da oyuncularını uyardı.

İstanbul Bölgesinden Mete Kalkavan’ın yöneteceği karşılaşma için şu ana kadar toplamda 8500 bilet satılırken, bu rakamın maç saatine doğru giderek artması bekleniyor. Saat 16.00’da başlayacak müsabaka bein Sport1’den naklen yayınlanacak.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi