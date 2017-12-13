Hamit Kaplan 21 Kasım günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'ndeki evlerinin bahçelerinde kış hazırlığı yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Küçük yaşta başladığı Güreş sporun da geçen zaman 'da Türkiye Güreş Federasyonu 2017 sezonu 1. lig Grekoromen Güreş Şampiyonasın da Türkiye 3'üncüsü, Büyükserbest İkinci ligi Terfi Müsabakaları 55 kg Türkiye 2.si Yıldızlar süper ligi Final müsabakaların da Türkiye Birincisi ve 12. GAP Spor Oyunlarında Türkiye birinciliğinin yanın da sayısız il ve bölgesel müsabakalarda dereceleri bulunuyordu.

“KALBİ SIRTINI YERE GETİRDİ”

3 ay önce evlendirdikleri pehlivan oğullarının ani ölüm haberiyle yıkılan ailesi Hamit Kaplan'ın Güreş müsabakalarında kazandığı madalyalara bakıp gözyaşı dökerken yaşadıkları acıyı ve duygularını anlatan Anne Hüsne Kaplan, "Pehlivanımın tek hayali vardı. Bir gün Dünya şampiyonu olup Türk bayrağını tüm dünyaya dalgalandırmaktı. Onu minderlerdeki rakipleri değil kalbi yıktı. Kalbi pehlivanımın sırtını yere getirdi. O sadece evimizin değil tüm sülalemizin milli kahramanıydı. Aşkı'na Güreş'ine doyamadan cennete gitti oğlum. Üç ay önce evlendirmiştik (Bir oğlum olursa onu minderler de büyüteceğim derdi).Tüm hayalleri gözünde kaldı yavrumun ''dedi.

Güreşmek Ona Hayat Veriyordu

Ahmet Kaplan (60) ise, "Bizde güreş atadan gelme benim babalarımda köyde güreşçiymiş. Bende kısa bir süre güreş ile uğraştım. Oğlum küçük yaştan beri onca maddi imkânsızlıklara rağmen kilometrelerce yol yürüyerek spor salonuna gidip güreş öğreniyordu. Centilmen bir güreşçiydi. Rakiplerine müsamahası yoktu ama evimizin neşe kaynağıydı.. Onun ölümü ile birlikte birçok seveni ile tanışma fırsatımız oldu. Ölümü ile birlikte anıları güzel bir tebessüm oldu bize. Hamit'imin kardeşleri de aynı yolda devam edecekler" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONUNUN ADAŞIYDI

Kardeşi, Hulusi Kaplan'da "O neşemiz, sevgi yanağımızdı. Onunla birlikte çok çile çektik. Parasız, pulsuz maçlara gittik geldik. Abimin bize yolda giderken her zaman bir sözü vardı, 'emek çekilmeyen işte başarı beklemeyin' derdi bize bugün ölümü ile birlikte bunu anlamış oldum. Ölümü ile birlikte hiç tanımadığımız insanlar bize ulaşarak taziye dileğinde bulunuyor. Bir sporcu bir sporu ile ikide namı ile hatırlanır. Abim için bu iki şeyde gerçekleşti. Abimin hayali kendi ismi ve soyadını taşıyan 1961 dünya ikincisi Hamit Kaplan, isimli güreşçidir. Evde bize ben Hamit Kaplan'ım derdi ve isim ve soy isim benzerliğinden dolayı (benimde başarım böyle olacak) derdi" diye konuştu. Kaplan'ın eşi Dilek Kaplan (23) ise, "Hamit'imle severek evlendik. O benim evimin beyiydi. Kendisinin aslan gibi yüreği vardı." dedi.





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