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RAKAMLAR NE DİYOR?

Süper Lig’in 22. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, yeşil beyazlılar ile bu sezon ikinci randevusuna çıkacak. Son 7 maçını kazanamayan Bursaspor bir hayli stresli günler geçiriyor.

RAKAMLAR NE DİYOR?

Süper Lig’in 22. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, yeşil beyazlılar ile bu sezon ikinci randevusuna çıkacak. Son 7 maçını kazanamayan Bursaspor bir hayli stresli günler geçiriyor.

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 12:42
RAKAMLAR NE DİYOR?

Süper Lig'de ilk kez bu sezon karşılaşan Bursaspor ile Yeni Malatyaspor, Pazar günü ikinci kez kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmada rakibine 4-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar iki haftadır galip gelemiyor. 7 maçtır galibiyete hasret olan Bursaspor ise, ondan önce oynadığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti. Ayrıca ligde devam eden en uzun kazanamama serisi Yeşil Timsahlar'a ait. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta kalesinde 4 gol gören Yeni Malatyaspor, önceki 7 karşılaşmada ise aynı sayıda gol yemişti.

Bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Bursaspor. Yeni Malatyaspor ise rakip filelere gönderdiği 24 golün sadece birini ceza sahası dışından buldu. İlk 21 haftada Akhisarspor'un ardından rakip kaleye en az isabetli şut çeken iki takım Bursaspor ve Yeni Malatyaspor. Ligde en az ofsayt bayrağına yakalanan 3 takımdan ikisi yine Bursaspor ve Yeni Malatyaspor. Şu ana kadar temsilcimizden daha fazla ikili mücadele kazanan tek ekip Trabzonspor. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ligin en fazla hava topu kazanan takımı konumunda. Bursaspor'un iç sahada rakip filelere gönderdiği son 5 golün dördü duran toplardan gelirken; Yeni Malatyaspor da son yedi golünün dördünü duran toplardan buldu. Süper Lig'de bu sezon en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan forvet oyuncusu sarı-kırmızılı oyuncu Khalid Boutaib. Bursaspor'un iç sahada bulduğu son 4 golün ikisini rakipler kendi kalelerine attı. Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son beş golün üçüne Aytaç Kara doğrudan katkı sağladı. Ayrıca Aytaç'ın bu sezon ligdeki tüm asistleri köşe vuruşundan geldi.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’in 22. HaftasıBursasporYeni MalatyasporYeşil Beyazlılar
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