Süper Lig'de geçtiğimiz haftaki maçlar için kombineler hariç 72 bin 453 bilet satışı gerçekleşti. Bu rakam Passolig uygulaması başladığından bu yana bir haftada gerçekleştirilen en yüksek bilet satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekor 6. haftada 55 bin 248 olarak açıklanmıştı.

Ligde 16. haftada tribünlere toplam 130 bin 920 taraftar gelirken, maç başına ortalama 14 bin 546 seyirci yer aldı. Süper Lig’in 16. haftasında Malatya’da oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını ise 21 bin 677 taraftar izledi. Bu rakam aynı zamanda Malatya futbolunun bir maçta bugüne kadarki en kalabalık biletli taraftar sayısı olarak kayıtlara geçti. Daha önce ligin 13. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 20 bin 145 taraftar sayısıyla kırılan rekor, Galatasaray maçıyla ise yenilendi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray karşılaşmasını güvenlik gerekçesiyle açılmayan Kuzey Alt Tribün (2 bin 800) harici passolig gişelerinden geçiş yapıp, stada girmek suretiyle 21 bin 677 taraftar izledi.

BİRİNCİLİK FENERBAHÇE

Süper Lig'de 16. haftanın en yüksek seyirci rakamı Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede yakalandı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazanarak, averajla Galatasaray'ı geçtiği ve ikinci sıraya yükseldiği karşılaşmayı tribündeki 33 bin 27 taraftar izledi. İkinci sırada 31 bin 77 seyirci ile Trabzonspor-Bursaspor mücadelesi, üçüncü sırada ise 28 bin 919 seyirci sayısıyla Beşiktaş-Osmanlıspor karşılaşmaları yer aldı. Geçtiğimiz haftanın en düşük seyirci rakamı ise Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde ortaya çıktı. Golsüz sona eren maçı tribünden bin 599 taraftar takip etti.

HABER MERKEZİ