RAHMAN’DAN KÖTÜ HABER!

3 Ocak’ta Antalya’da kamp çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, bir günlük iznin ardından Osmanlıspor maçı hazırlıklarına start verdi. Yeni Malatyaspor, 19 Ocak’ta hazırlıklarını tamamlayarak, Antalya’dan Ankara’ya geçecek. Devre arası kamp çalışmalarında ufak tefek sakatlıklarında yaşandığı belirtilirken, Pereira’nın ciddi bir sorunu kalmadığı ancak Rahman Buğra’nın en az 2 hafta dinlenmesi gerektiği öğrenildi. Osmanlı maçını kaçırması muhtemel görünen Rahman Buğra’nın Sivasspor ile iç sahada oynanacak maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.