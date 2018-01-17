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RAHMAN’DAN KÖTÜ HABER!

Yeni Malatyaspor, ligin 18.haftasında 20 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yoğunlaşırken genç orta saha oyuncusu Rahman Buğra’dan kötü haber geldi.

RAHMAN’DAN KÖTÜ HABER!

Yeni Malatyaspor, ligin 18.haftasında 20 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yoğunlaşırken genç orta saha oyuncusu Rahman Buğra’dan kötü haber geldi.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 13:39
RAHMAN’DAN KÖTÜ HABER!

3 Ocak’ta Antalya’da kamp çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, bir günlük iznin ardından Osmanlıspor maçı hazırlıklarına start verdi. Yeni Malatyaspor, 19 Ocak’ta hazırlıklarını tamamlayarak, Antalya’dan Ankara’ya geçecek. Devre arası kamp çalışmalarında ufak tefek sakatlıklarında yaşandığı belirtilirken, Pereira’nın ciddi bir sorunu kalmadığı ancak Rahman Buğra’nın en az 2 hafta dinlenmesi gerektiği öğrenildi. Osmanlı maçını kaçırması muhtemel görünen Rahman Buğra’nın Sivasspor ile iç sahada oynanacak maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

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RahmanKÖTÜ HABERYENİMALATYASPOROsmanlısporBusabah. Malatya
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