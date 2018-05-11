Rahman’dan başarı sözü

Süper Lig’de yarın akşam Galatasaray’ın konuğu olacak Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, bu sezon ilk kez forma giydiği ligin kendisi açısından üzerine koyarak ilerlediği sezon olduğunu söyledi.

“GÜÇLÜ BİR EKİBİZ”

Geçen hafta Göztepe maçında sezonun en iyi oyununu sergilediklerini kaydeden Rahman, “Deplasmanda oynadığımız için karşılaşmaya başlarken baskı göreceğimizi iyi biliyorduk. İlk dakikalardan itibaren üstümüze geldiler fakat bu baskıyı güzel şekilde kırdık. Ondan sonra zaten sazı elimize aldık. Herkesin gördüğü gibi pozisyonlar gelmeye başladı. Galibiyet nasip değilmiş. Bir yerden sonra olmayınca olmuyor. Oradan 3 puanla ayrılmayı isterdik. Bu sene hem üst hem de alt taraf için çok enteresan bir lig oldu. İnanılmaz değişik sonuçlar alındı. Son haftalara girilirken şampiyonluğun anahtar maçlarından biride bizimle olacak. Güçlü bir ekibiz. Antrenmanlarda güzel çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Her maç için puan almaya çıkıyoruz. Galatasaray maçı da o karşılaşmalardan birisi olacak.” şeklinde konuştu.

“PERFORMANSIM ARTARAK DEVAM EDECEK”

Önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı kulüp için daha fazlasını vermek istediğini belirten Rahman Buğra, “Benim için üzerine koyarak ilerlediğim bir sezon oldu. Bu sürede bana güvenen, destekleyen ve şans veren herkese başta hocama ve teknik heyete çok teşekkür ediyorum. Onların yüzlerini kara çıkarmadığımı düşünüyorum. İnşallah performansım gelecek sezonlarda daha da artarak devam edecek. Her zaman üzerine koyarak ilerlemek ve daha başarılı olmak için çok çalışacağım.” Diye konuştu.

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