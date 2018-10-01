Rahman ve Aleksic kadroda

Çaykur Rizespor maçında sol dizine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan ve hafta içerisinde ilk gün takımdan ayrı salonda çalıştıktan sonra iki gün düz koşu yapan Sırp 10 numara Danijel Aleksic ile bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan sol bek Rahman Buğra Çağıran’ın iki gündür takımla birlikte çalışmalarda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Süper Lig’de şuana kadar kaydettiği 3 golle takımın en golcüsü olan Danijel Aleksic ile geçtiğimiz sezondan bu yana form grafiğini yükselten sol bek Rahman Buğra Çağıran’ın Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer alacakları kaydedildi.