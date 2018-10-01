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Rahman ve Aleksic kadroda

Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında haftanın ilk 3 günü takımla antrenmanda yer alamayan Aleksic ve Rahman Buğra, son iki idmanda takımla toplu çalışmalara katılarak İstanbul’un yolunu tuttu.

Rahman ve Aleksic kadroda

Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında haftanın ilk 3 günü takımla antrenmanda yer alamayan Aleksic ve Rahman Buğra, son iki idmanda takımla toplu çalışmalara katılarak İstanbul’un yolunu tuttu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:04
Rahman ve Aleksic kadroda

Çaykur Rizespor maçında sol dizine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan ve hafta içerisinde ilk gün takımdan ayrı salonda çalıştıktan sonra iki gün düz koşu yapan Sırp 10 numara Danijel Aleksic ile bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan sol bek Rahman Buğra Çağıran’ın iki gündür takımla birlikte çalışmalarda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Süper Lig’de şuana kadar kaydettiği 3 golle takımın en golcüsü olan Danijel Aleksic ile geçtiğimiz sezondan bu yana form grafiğini yükselten sol bek Rahman Buğra Çağıran’ın Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer alacakları kaydedildi.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir MaçıRahmanAleksic
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