23 Kasım 2017 Perşembe

Rahman dışında eksik yok!

Süper Lig’in 13. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Rahman Buğra dışında tüm oyuncuların takımla beraber çalışması teknik heyetin elini güçlendirirken, sarı kırmızılı oyuncuların hırslı ve moralli oluşu da Erol Bulut’u sevindirdi.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:06
Rahman dışında eksik yok!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.  Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları düzelen Yalçın Ayhan, Issiam Chebake ve Michale Pereira da takımla birlikte çalıştı. Sakatlık sürecini atlatmasına rağmen fiziksel eksikliği bulunan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı çıkış, koordinasyon ve dayanıklılık çalıştı. Teknik Direktör Erol Bulut’un saha ortasına topladığı oyuncularına yönelik yaptığı motivasyon konuşmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çift kale maçla devam etti.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor’a kaybeden kadrodan iki değişikliğe gideceği tahmin edilen Teknik Direktör Erol Bulut’un cezası biten golcü Khalid’i ve yedek bekleyen Azubuike’ye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek. Futbolcuların özellikle dar alan oyunlarında oldukça hırslı mücadele etmesi gözlerden kaçmazken, minyatür kalelere yapılan gol vuruşlarındaki isabet ise teknik heyetten tam not aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahRahman Buğra

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