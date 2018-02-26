RAHATLATAN GALİBİYET!

Maçın kadrosu açıklandığında yedek kulübesine çekilmesi gerektiğini geçen hafta belirttiğim Azubuike ve Pereira’nın kadroda olmayışını görünce çok şaşırmadım.

Doria ve Mina’nın, 10. dakikada Karabüksporlu oyuncu Luis Ibanez’i ceza sahası içerisinde altı pas üzerinde topla buluşturmaları tam anlamıyla maçın kader anı diyebiliriz.

Müsabaka boyunca aralıklarla yağan yağmur zemini ve topu kayganlaştırdı. Buna rağmen iki takım oyuncuları topa olan hakimiyetlerini üst seviyede tuttular.

Aytaç bir pozisyonda topu ayağında tutamasa da kullandığı korner atışıyla, kornerden yaptığı asistlere bir yenisini daha ekledi.

Fırsatçılığını ve kafa topu hakimiyeti yeteneğini konuşturan Doria, kaleci Çağlar’ın topa yükselirken düşmesiyle boş olan kaleye topu rahatlıkla gönderdi.

Son haftalarda gol perdesini defans oyuncularının açması, sarı-kırmızılı savunma oyuncularının üretken olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle Kasımpaşa maçında Mina’nın, Aytaç’ın kullandığı kornerden kafa topuyla takımını 1-0 öne geçirdiğini anımsatmak isterim…

Karabükspor, maç boyunca inanılmaz top kayıpları yaptı. Buna rağmen konuk ekip Leandrinho ile 2 net gol pozisyonu yakaladı. Bunlardan birinde Ertaç her zaman ki gibi kalesini gole kapatmayı başardı.

Haftalardır gol orucunda olan Khalid Boutaib, bu maçta gol beklediğim isimdi. Sahanın her karışında golcü oyuncuyu görmek gol atmasa da izleyenlere keyif veriyor. Bu maçta çalışkanlığını attığı golle süsledi ve taraftarın gönlünü bir kez daha kazandı.

Uzunca süredir forma giyemeyen, geçen hafta Azubuike’nin yerine forma giymesi gerektiğini yazdığım Nacer Barazite, yüzümü kara çıkarmadı. Hollandalı oyuncu devre arasında ısınırken istekli, hırslı hareketleriyle gol atmak istediğinin sinyalini verdi.

Forma şansı bulamasa da bulduğunda hazır olduğunu herkese gösterdi. Özellikle bu konuda Erol Bulut’u ayrı tebrik etmek gerekiyor. Oyuncularının performans analizini çok yakından takip ettiğini, hangi oyucudan ne kadar yararlanacağını önceki yazılarımda belirtmiştim. Genç teknik adam, devre arası kampında bütün oyuncularının hesabını kitabını çok iyi yapmış.

Yeni Malatyaspor’un ligde kalmak gibi bir endişesi olmadığını, en başından beri taraftarın içini rahat tutması gerektiğini vurguluyorum. Bu takım toplayabileceği kadar puanı toplayıp, ligi ilk 10 takım arasında rahatlıkla bitirir.

Önemli olan bundan sonraki sezonun yapılanmasına kısa sürede başlamak. Erol Bulut, bu şehre, taraftara uzun yıllarca faydalı olabilecek donanıma sahip bir teknik adam. İstekleri beklentilerine karşılık verilmeli.

Galibiyette büyük payı olan futbolcuları ve teknik heyeti kutluyorum.

Her zaman işinden, ailesinden vakit ayırıp takımının maçına gelen ve destek olan büyük Malatyaspor taraftarına da teşekkür ediyorum…