Pütürgespor’da rota Fildişi!

Bölgesel Amatör Lig’in temsilcisi Pütürge Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktörlük görevine Nihat Bayındır’ı ve Sportif Direktörlüğe İsmail Karaman’ı getiren siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları ise hız kazandı. Kulüp başkanı Necmettin Akdağ yaptığı açıklamada yerli oyuncuların fiyat artırmasına dikkati çekerek şunları söyledi: “Gençlerimiz bizi maalesef üzüyor. Dışarıda oynadıkları rakamın iki katını bizden talep ediyorlar. Başka kulüplerin kendileriyle ilgilendiklerini öne sürerek fiyat artırmaya çalışıyorlar. Biz Malatyalı gençlerden kurulu bir takım kurmanın sözünü vermiştik sözümüzde durmak istiyoruz. Ama bu şekilde zor. Teknik heyetimizle birlikte inşallah güçlü ligde üst sıraları zorlayan bir takım oluşturacağız. Malatya’mızı önümüzdeki sezon en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Spor camiası ve kamuoyu bizlere destek sözü veriyor. ”

“İŞİMİZ SİZLERLE BİTTİ DEMEDİK”

Temas halinde oldukları yabancı oyuncuların da olduğunu kaydeden başkan Akdağ, “Transferde görüştüğümüz prensipte anlaştığımız isimler var. İki tane Fildişili genç yabancı santrafor ile temas halindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu oyuncularla daha detaylı bir görüşme gerçekleştirip sonuca varmak istiyoruz. Yine santrafor arkasında yetenekli 10 numara pozisyonunda oynayabilecek yerli bir isimle anlaştık. Kendisi daha önce 3. Ligde oynamış Sivaslı bir oyuncu. Zaten mevcut kadromuzda bulunan hiçbir oyuncuya da işimiz sizlerle bitti demedik. Kalmak isteyen verimli olacağını düşünen oyuncularımızla da yolumuza devam edeceğiz. Ramazan bayramından sonra inşallah yaz futbol okulumuzu da açmış bulunacağız. Altyapıyı biran önce hazırlamamız lazım. Yeni Malatyaspor’a geçtiğimiz günlerde bir teklif sunmuştuk. Biz kendilerine pilot bir takım olmayı düşünüyoruz. Kulüp başkanı Adil Gevrek ile görüşmemiz oldu. Yönetim kurulu ile yapacakları toplantının ardından bizlere aldıkları kararla ilgili geri dönüş yapacaklarını söylediler.” diye konuştu.