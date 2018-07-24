Pütürgespor’da kriz mi var?

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni takımı Pütürge Belediyespor’da finansal krizin patlak verdiği öğrenildi. Birçok takımın transfer çalışmalarını tamamlayarak sezon hazırlıklarına başlayacağı şu günlerde henüz Pütürge Belediyespor kulübünün transfer yapmaması akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. Öte yandan Pütürge Belediyespor’un şampiyonluk kadrosunda bulunan Cihan Bakan sosyal medyadan paylaştığı bir yazıda geride kalan sezona ait şampiyonluk primlerinin henüz ödenmediğini iddia etti. Siyah-beyazlı yönetime tepki gösteren Bakan, “İki sezondur formasını terlettiğimiz Pütürge Belediyespor’un yapmış oldukları onca haksızlıklara rağmen hala hiç bir şey olmamış gibi davranmaları gerçekten kabul edilemeyecek bir durumdur. Geçen sezonu yenilgisiz tamamlayan takımdan birçok oyuncuya haksızlıklar yapıldı. Alacaklarının bir kısmı hala ödenmedi. Geçen sezonun iskeletini bozan yönetim şimdilerde bizim takımımızda forma şansı bile bulamazlar dedikleri final maçında karşılaştığımız İnönü Üniversitesi kulübünün birçok oyuncusuyla anlaşmaya varmış. Bu arkadaşlara peşinat sözü verilmiş. Şimdi size soruyorum. Bu takıma namağlup şampiyonluk yaşatan ve bir üst lige çıkaran oyuncu toluluğuna yapılan bu haksızlıklar ileride bu arkadaşlara yapılmayacak mı? Final maçının üzerinden 3 buçuk ay gibi bir süre geçmesine rağmen primlerimiz ödenmedi. Yaşananlar Malatya’mızın güzide ilçelerinden Pütürge ve kulübüne zarar vermektedir. Lütfen yaşananlara göz yummayalım.” dedi.