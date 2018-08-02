Pütürgespor topbaşı yaptı

Pütürge Belediyespor, bu yıl mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig’in yeni sezonu hazırlıklarına başladı. Yeşiltepe 3’nolu Sentetik Sahada teknik sorumlu Nihat Bayındır nezaretinde top başı yapan siyah-beyazlılar 8 Ağustos’a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. 10 Ağustos’ta Nevşehir’e gidecek olan Pütürgespor kurban bayramına kadar kampa girecek. Öte yandan iç transferde geçen sezon kadrosunda bulunan Osman Demirkol, Miraç Ekici, Mehmet Ayaoku, Fatih Toy, Fatih Şahin, Kenan Dönmez, Garip Erayabakan, Yusuf Ertem, Doğukan Aslan, Salih Yıldız, Bedrettin Bul ve Ümit Yılmaz ile yeniden anlaşan Pütürge Belediyespor, dış transferde ise Savaş Günay, Cem Sarı, Mehmet Tunç, Uygar Taşkıran, Ömer Faruk Göldağı, Kenan Akay, Fatih Budak ve Rus futbolcu Eldar’ı renklerine bağladı.

“BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR”

Takımın son durumun değerlendiren teknik direktör Nihat Bayındır, yeni sezon hedeflerini açıkladı. Bayındır, “Yeni dönem hazırlıklarımıza bismillah diyerek top başı yaptık. 2018-2019 futbol sezonu Pütürgespor ve Malatya’mız için hayırlı uğurlu olur. İnşallah iyi işler çıkararak sezonu iyi yerde bitiririz ümidiyle sahaya indik. Yardımcı antrenör arkadaşlarımız Murat Turan ve Muhsin Adem hocalarımızla birlikte Pütürge Belediyespor’un başarısı için mesai yapacağız. Zaten kadromuz geride kalan sezon kendisini ispatlayan oyunculardan kurulu. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerine yeni futbolcu kardeşlerimiz katıldı. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Güçlü bir ekip olma yolunda emin adımlarla yürümek istiyoruz. Ön hazırlıklarımız Malatya’da 10 gün sürecek. Ardından Nevşehir’e giderek kurban bayramına kadar kamp yapacağız. Akabinde 4-5 günlük iznin ardından tekrar yeni sezon hazırlıklarımızı kendi evimizde sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Ligde üst sıraları zorlamak istediklerini belirten Bayındır, “Hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en iyi sırada bitirmek. Şampiyonluk her takımın hedefleri arasındadır. Ama BAL’a yeni çıktığımızı unutmamız gerekiyor. İddialı bir ekip olabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var. Uyum sürecimizi atlatırsak önümüzü çok daha rahat görebiliriz. Seyir zevki veren, iyi pas yapan bir takım olmak istiyoruz. Malatya’da iki tane BAL takımı var. Temennimiz iki takımdan birisini mutlaka üst lige atmak. Dolayısıyla kamuoyunun desteği çok önemli. Yıllardır beklenen ikinci profesyonel takım heyecanını bu sezon yaşamak istiyoruz.” diye konuştu.