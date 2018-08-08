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Pütürgespor Nevşehir yolcusu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Pütürge Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Malatya’da sürdürüyor. İç ve dış transferde birçok oyuncuyu kadrosuna kazandıran siyah-beyazlılar 10 Ağustos’ta ikinci etap kamp çalışmaları için Nevşehir’e gidecek. Öte yandan Pütürge İlçe Stadı’nın tadilatta olması nedeniyle takımın ilk iki iç saha maçını Yeşiltepe’de oynayacağı öğrenildi.

Pütürgespor Nevşehir yolcusu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Pütürge Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Malatya’da sürdürüyor. İç ve dış transferde birçok oyuncuyu kadrosuna kazandıran siyah-beyazlılar 10 Ağustos’ta ikinci etap kamp çalışmaları için Nevşehir’e gidecek. Öte yandan Pütürge İlçe Stadı’nın tadilatta olması nedeniyle takımın ilk iki iç saha maçını Yeşiltepe’de oynayacağı öğrenildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:25
Pütürgespor Nevşehir yolcusu

Pütürge Belediyespor, bu sezon mücadele edeceği BAL’ın hazırlıklarını teknik sorumlu Nihat Bayındır yönetiminde Yeşiltepe’de sürdürüyor. Takımdaki son durumu değerlendiren siyah-beyazlı kulübün başkanı Necmetttin Akdağ, transferin ilk günlerinde sessiz olmalarına açıklık getirdi. Akdağ, “Yeni sezon ilimize ve Pütürge’mize hayırlı olsun. Tüm takımların sakatlıksız ve sorunsuz bir lig geçirmelerini temenni ediyorum. Transfer sezonunun başında suskun olmamızın nedeni, Yeni Malatyaspor’un Pütürgespor’u pilot takım yapma düşüncesi olduğunu bizimle paylaşması ve bizimde onların altyapısında edinmeyi planladığımız oyuncuları bekliyor olmamızdı. Bununla ilgili hala olumlu bir cevap alamadık. Zaman ilerledikçe her hangi bir adımın atılmaması ve sürecin daralmasının ardından kendi başımızın çaresine bakma kararı aldık.” dedi.

STAT TADİLATTA

Pütürge Stadı’ndaki bakım çalışmaları nedeniyle sezonun ilk iki iç saha maçını Yeşiltepe’de oynayacaklarını kaydeden Akdağ, çalışmalar bittikten sonra geride kalan tüm iç saha maçlarını kendi evlerinde oynayacaklarını söyledi. Necmettin Akdağ, “Takımımız Malatya’da yaklaşık 8 gündür çalışmalarına devam ediyor. Buradaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra takımımız Nevşehir’de 10 günlük kampa girecek. Daha sonra bayram tatili için tekrar ilimize geri döneceğiz. Amacımız, şimdiye kadar bir ilçeyi temsil ediyorduk, bundan sonra Malatya’mızı temsil edeceğiz. Önce ilimize daha sonra ilçemize yakışır iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Yetenekli genç futbolcuları yetiştirip üst takımlara göndermek istiyoruz. Kendimizde eğer potaya girersek ikinci yarıda gerekeni yapacağız. Belki sezonun ilk iki maçını Malatya’da oynayabiliriz. Federasyonun istediği bazı kriterler var. BAL’a yükseldiğimiz hafta gerekli müracaatlarımızı yapmıştık. İlçe stadındaki bazı eksiklerin tamamlanması için 500 bin liralık bir yatırım gerekiyordu. Bu para temin edildi ve gerekli tadilat sürüyor. Yeni futbolcu ve hakem soyunma odaları, yeni tribünler futbolcuların rahat edebileceği seyircilerin hiçbir irtibat kuramayacağı şekilde sahaya girip çıkmalarını sağlayan tünelin yapımı sağlanacak. Bu çalışmaların tamamlanması belki birkaç zaman alabilir. Dolayısıyla iç sahada oynayacağımız ilk iki maçı Malatya’da oynayacağız.” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
PütürgesporNevşehir
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