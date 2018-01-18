PÜTÜRGE’DEN ÇİFTE TRANSFER!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde ikinci yarı heyecanı Pazar günü başlıyor. B grubunda en yakın takipçisi Demirspor’un 4 puan önünde 19 puanla lider olan Pütürge Belediyesispor, sahasında Sanayispor ile karşılaşacak. Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek istediklerini kaydeden Yeşil-beyazlıların kulüp başkanı Necmettin Akdağ, takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BAL’A GÖZ KIRPIYORUZ”

Takımın haftanın dört günü aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akdağ şunları söyledi: “Oyuncularımız salı ve perşembe günleri salonda kros çalışması yaparak kondisyon yüklüyor. Çarşamba ve cuma günleri ise eski futbolcumuz İsmail Karaman’ın ve Ömer hocamızın nezaretinde takımımız antrenman sahamızda idmanlarını düzenli şekilde sürdürüyor. Bu arada kaleci antrenörü arayışlarımız sürüyor. Devre arası çalışmalarımız çok verimli geçti. Hafta sonu oynayacağımız Sanayispor maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bu arada iki oyuncu transfer ettik. Bölgesel Amatör Lig temsilcisi İnönü Üniversitesispor kalecisi Mehmet Ayaoku ile anlaşma sağladık. Yine Battalgazi Belediyespor eski kalecisi Tolga Yılmaz’ı da kadromuza kattık. Bu iki oyuncuda camiamıza hayırlı olsun. Devre arası transferini noktaladık. Kadromuzda eksik bir mevkii yoktur. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz gayet neşeli bir ortamda idman gerçekleştiriyoruz. Bu sezon oluşan pozitif hava sayesinde bölgesel amatöre göz kırpıyoruz. Ligin ikinci yarısında daha iyi olmak için mücadele edeceğiz.”

“BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER”

İlçe halkının takımına sahip çıktığını kaydeden Necmettin Akdağ, yerel medyaya sitemde bulundu. Başkan Akdağ, “Biz Malatya’nın ikinci profesyonel takımı olma konusunda iddialıyız. Malatyalı gençlerin yeteneklerini sergileyebilmeleri konusunda onlara zemin hazırlamak istiyoruz. Kardeşlerimizin profesyonel takımlarda mücadele etmeleri için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İlçe halkımız takımına sahip çıkıyor. Yalnız yerel basınımız amatör spor kulüplerine yeterince ilgiyi göstermiyor. BUSABAH gazetesi haricinde bizlere ulaşarak takımın son durumuyla ilgili hiçbir basın kuruluşu bilgi almıyor. Bizi izlemeye devam etsinler. Öte yandan her konuda maddi manevi desteğini esirgemeyen belediye başkanımıza camia olarak teşekkür ediyorum. Bize gösterilen ilgiye karşılık yapmamız gereken tek şey sahaya çıkıp maç kazanmamız. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz lige Pütürge Belediyesispor’un ismini yazdıracağız.” diye konuştu.