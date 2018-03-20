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PÜTÜRGE’DE FİNAL HEYECANI

Amatör Küme Büyükler Ligi play-off yarı final maçında Ataköyspor’u 4-0 yenerek finale kalan Pütürge Belediyespor’da gözler Arguvan Belediyespor ile oynanacak final maçına çevrildi. Yeşil-beyazlıların yakaladığı başarıda pay sahibi olan teknik sorumlu İsmail Karaman, final maçının iki güçlü takımın mücadelesine sahne olacağını belirterek, “Şimdiden centilmence bir maç olmasını temenni ediyorum.” dedi.

PÜTÜRGE’DE FİNAL HEYECANI

Amatör Küme Büyükler Ligi play-off yarı final maçında Ataköyspor’u 4-0 yenerek finale kalan Pütürge Belediyespor’da gözler Arguvan Belediyespor ile oynanacak final maçına çevrildi. Yeşil-beyazlıların yakaladığı başarıda pay sahibi olan teknik sorumlu İsmail Karaman, final maçının iki güçlü takımın mücadelesine sahne olacağını belirterek, “Şimdiden centilmence bir maç olmasını temenni ediyorum.” dedi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 11:11
PÜTÜRGE’DE FİNAL HEYECANI

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi play-off yarı final maçında Ataköyspor’u 4-0 yenerek finale kalan Pütürge Belediyespor’da gözler Arguvan Belediyespor ile oynanacak final maçına çevrildi. Rakibi Ataköyspor’u farklı yenerek finalde Arguvan Belediyespor’un rakibi olan Pütürge Belediyespor’da teknik sorumlu İsmail Karaman, hedeflerinin BAL Ligi’ne yükselmek olduğunu söyledi

“KİMSE VAZGEÇİREMEZ”

Yarı finalde Ataköy karşısında iyi bir oyunla farklı kazandıklarını belirten Karaman, “Oldukça güçlü takımların olduğu play-off grubunda ilk maçımızı kazandığımız için çok mutluyuz. Ancak işimiz henüz bitmedi. Önümüzde çok zorlu bir Arguvan Belediyespor maçı var. Onlar da buraya gelene kadar iyi bir performans sergilediler ve yarı finalde Demirspor’u 2-0 mağlup ettiler. Önümüzdeki Pazar iki güçlü takımın mücadelesine sahne olacak bu saha. Ben şimdiden centilmence bir maç olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“HEDEFİMİZ BAL LİGİ”

Karaman, hedeflerinin BAL Ligi olduğunu da belirterek, “Kulüp olarak hedefimiz BAL Ligi. Tabi işimiz kolay değil ama zor olması da bu düşüncemizden vazgeçiremez bizi. Buraya kadar nasıl savaşarak geldiysek, bundan sonra da mücadeleyle elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAmatör Küme Büyükler Ligi Play-offPütürge BelediyesporArguvan Belediyespor
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