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Pütürge, Yeni Malatyaspor’dan yanıt bekliyor

Pütürge Belediyespor, bu sezon mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig (BAL) için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da Yeni Malatyaspor’dan gelecek yanıtı beklemeye başladı. Adil Gevrek ile daha önce yapılan görüşmede pilot takım olma konusunda destek sözü aldığı ifade edilen siyah-beyazlıların U21 Yeni Malatyaspor’dan gelecek oyunculara göre transferde yol haritası çizeceği belirtildi.

Pütürge, Yeni Malatyaspor’dan yanıt bekliyor

Pütürge Belediyespor, bu sezon mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig (BAL) için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da Yeni Malatyaspor’dan gelecek yanıtı beklemeye başladı. Adil Gevrek ile daha önce yapılan görüşmede pilot takım olma konusunda destek sözü aldığı ifade edilen siyah-beyazlıların U21 Yeni Malatyaspor’dan gelecek oyunculara göre transferde yol haritası çizeceği belirtildi.

24 Haziran 2018 Pazar 13:15
Pütürge, Yeni Malatyaspor’dan yanıt bekliyor

Bölgesel Amatör Ligin yeni temsilcisi Pütürge Belediyespor’da, yeni sezon hazırlıkları sürerken, kulübün transferde izleyeceği yol haritasının Yeni Malatyaspor’dan gelecek olan haberlere göre netlik kazanacağı öğrenildi. Her iki kulüp başkanının daha önce gerçekleştirdikleri ikili görüşmede Pütürgespor’un sarı-kırmızılı kulübe pilot takım olma düşüncesinin Adil Gevrek tarafından olumlu karşılandığı fakat nihai kararın yönetim kurulu ile görüşüldükten sonra alınacağı ifade edilmişti. Konuyla ilgili Yeni Malatyaspor’dan henüz kendilerine yanıt verilmediği öğrenilen Pütürge Belediyespor’un seçimden sonra tekrar sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacağı ifade edildi. Önceki günlerde kadrosuna iki yabancı oyuncuyu katan siyah-beyazlılar ise bu sezon BAL’da ilk 5’e oynayabilecek kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan teknik direktör Nihat Bayındır’ın raporu doğrultusunda bazı futbolcularla temasa geçen Pütürgespor’un, Yeni Malatyaspor’dan gelebilecek olumsuz yanıta göre bu oyunculara imza attıracağı öğrenildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORPütürge BelediyesporU21
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