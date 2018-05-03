Pütürge U21’e Kanca Attı

BAL’ın yeni temsilcisi Pütürge Belediyespor’un kulüp başkanı Necmettin Akdağ takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gelecek sezonun hazırlıklarını yaptıklarını belirten Akdağ, “Malatyalı genç yetenekli oyuncuları kadromuza kazandırmak istiyoruz.” dedi.

“A TAKIMA HAZIR HALE GETİREBİLİRİZ”

Akdağ, “Dışarıdan yapacağımız 1-2 takviye ile kadro kapasitemizi güçlendirmek istiyoruz. Mevcut kadromuzda bulunan oyuncuların tamamıyla bir toplantı yaptık. İş ve ikamet adresi uzak olan isimler var. Eğer şartlarımız uyuşursa onlarda dahil bazı isimleri kadromuzda tutacağız. Ayrılmak istemeyen oyuncuları göndermeyecek, gitmek isteyenlere de engel olmayacağız. U21 Yeni Malatyaspor’da forma giyen birkaç isime şimdiden talibiz. Kulüp başkanı Adil Gevrek ile bir görüşmemiz oldu. Altyapıda görev yapan hocalarla görüşerek fikir alışverişinde bulunduk. Bizlere yardımcı olmalarını istedik. Pütürge Belediyespor’u 3. Lige çıkartarak amacımızın Yeni Malatyaspor’a pilot bir takım oluşturmak olduğunu kendileriyle paylaştık. Futbolda maalesef taşıma suyla değirmen dönmüyor. Her yıl Yeni Malatyaspor altyapısından genç isimleri 3. Lig takımı olarak biz alsak bunlar bizde 2-3 sene yetişseler A takım kadrosuna hazır hale getirebiliriz. Bunun meyvesini 5-6 yıl sonra alacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.

“HUMMALI BİR ÇALIŞMA GEREKİYOR”

Görüştüğümüz teknik direktörler var. Henüz anlaşma sağlayacak noktaya gelmedik. Kısa süre içerisinde teknik heyet konusu netliğe kavuşacaktır. Bizi tribünden izlemeye gelecek sporseverlere seyir zevki yüksek iyi top oynayan bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz. Evimizde oynayacağımız hiçbir müsabakada kötü ve çirkin olaylara asla müsaade etmeyeceğiz. Genç futbolculardan kurulu yaş ortalaması maksimum 23 ve çoğunluğu Malatyalı futbolculardan olacak şekilde kadro belirleyeceğiz. Yeni sezonda grup birincileri 3. Lige direk çıkacak diye bir söylenti var. İnşallah hedefimize ilk yılımızda ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. BAL’ın gerektirdiği bütün statüleri sezon başlamadan yerine getirmek istiyoruz. İç saha müsabakalarımızı Pütürge’de oynamak istiyoruz. Stadımızla ilgili ek tribün, soyunma odaları, hakem odası ve lavabolar konusunda hummalı bir çalışma gerekiyor. Futbolcuların sahaya kapalı bir tünel içerisinden girmeleri gerekiyor. Stadımızın zemini ve şartları yeterli ama bu tür yenileme çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla bakanlığa gerekli başvurularımızı yaptık. Belediye başkanımız ve siyasilerimizin de yardımlarıyla bu konunun kısa sürede çözüleceğine de inanıyorum.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi

