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PÜTÜRGE İDDİALI GELİYOR

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 8. hafta heyecanı yaşandı. A Grubu lideri Pütürge Belediyespor lig sonuncusu Sanayispor’u sahasında 7-0 yendi. Genç isimlerin forma şansı bulduğu maçta yeşil-beyazlı takımın 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Akay’da ilk golüne imza attı.

PÜTÜRGE İDDİALI GELİYOR

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 8. hafta heyecanı yaşandı. A Grubu lideri Pütürge Belediyespor lig sonuncusu Sanayispor’u sahasında 7-0 yendi. Genç isimlerin forma şansı bulduğu maçta yeşil-beyazlı takımın 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Akay’da ilk golüne imza attı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 14:08
PÜTÜRGE İDDİALI GELİYOR

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Pütürge Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Sanayispor’u konuk etti. Mücadelenin ilk dakikalarından itibaren oyunun hakimiyetini eline alan yeşil-beyazlılar rakibini gol yağmuruna tuttu. Pütürge İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım rakibini 7-0 mağlup etti.

GENÇ OYUNCU İKİNCİ MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Ligin ikinci yarısına moralli başladıklarını aktaran Pütürge Belediyespor Başkanı Necmettin Akdağ, maçın ilk 15 dakikalık kısmında oyun hakimiyetini sağladığını söyledi. Necmetin Akdağ, “Takımın kondisyonu çok yüksek seviyelerde olduğu için açıkçası bizim adımıza kolay geçen bir karşılaşma oldu. Teknik heyetin devre arasında oyunculara yüklü şekilde kondisyon yüklemesi takımı saha içerisinde daha da dayanıklı hale getirdi. Orta saha mevkii de oynayan 16 yaşında ikinci maçına çıkan Kenan Akay isimli çocuğumuzda kariyerinin ilk golüne imza attı. İlerleyen yaşlarda kendisinden çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. Takımımız Battalgazi Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. İstasyon çalışmasıyla oyuncularımız salonda çalışıyor.” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ 3. LİG”

Takımın önümüzdeki senelerde üst liglerde mücadele edeceğine inandığını kaydeden başkan Akdağ, “Hedefimiz kesinlikle BAL sonra 3. Lig’dir. Allah nasip ederse 3. Lig’de Malatya’yı en iyi şekilde temsil ederek Yeni Malatyaspor’a altyapı takımı olmak istiyoruz. Aynı zamanda 3. Lig ayarındaki Malatya’daki futbolcuların kendilerine gelir kaynağı olması adına orada mücadele etmek istiyoruz. İlçemizi ve ilimiz centilmence futbol ahlakına yakışır şekilde temsil etmeye çalışacağız. Futbolcularımızın çoğunluğu üniversite öğrencisi, genç olmaları bize avantaj veriyor.” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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