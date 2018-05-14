Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102816
ALTIN
183.251
DOLAR
4.3170
STERLİN
5.8685
EURO
5.1756

Pütürge Gevrek’ten oyuncu istiyor!

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL)  yeni temsilcisi Pütürge Belediyespor’da gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlıların onursal başkanı Mehmet Polat, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Gevrek’in özellikle alt yapıdaki oyuncuların deneyim kazanmaları açısında Pütürge Belediyespor ile iş birliğine hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.

Pütürge Gevrek’ten oyuncu istiyor!

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL)  yeni temsilcisi Pütürge Belediyespor’da gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlıların onursal başkanı Mehmet Polat, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Gevrek’in özellikle alt yapıdaki oyuncuların deneyim kazanmaları açısında Pütürge Belediyespor ile iş birliğine hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:22
Pütürge Gevrek’ten oyuncu istiyor!

Geçtiğimiz günlerde teknik adamlık için Nihat Bayındır ile Pütürge Belediyespor, Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’a pilot takım olmak için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Bu doğrultuda İstanbul’da Adil Gevrek ile bir görüşme yapan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ın bu yönde sunduğu teklife olumlu yanıt aldığı bildirildi. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek ile gelecek sezonla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptığı belirtilen Belediye Başkanı Mehmet Polat’ın yeşil-beyazlı takımın, Süper Lig ekibine pilot takım olma konusunda teklif ilettiği ifade edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede tarafların anlaşarak ayrıldığı belirtilirken, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in özellikle alt yapıdaki oyuncuların deneyim kazanmaları açısında Pütürge Belediyespor ile iş birliğine hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor’un yeni sezon için özellikle yaşı ilerlemiş başta Burak Kavlak ve Furkan Pekşen gibi futbolcular olmak üzere birkaç ismi daha BAL takımına bedelsiz verebileceği ifade ediliyor.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
PütürgeAdil GevrekMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Play off heyecanı başlıyor!
Play off heyecanı başlıyor!
Amerika’da Malatyaspor rüzgarı!
Amerika’da Malatyaspor rüzgarı!
Sezonu erken kapattılar
Sezonu erken kapattılar

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim