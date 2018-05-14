Pütürge Gevrek’ten oyuncu istiyor!

Geçtiğimiz günlerde teknik adamlık için Nihat Bayındır ile Pütürge Belediyespor, Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’a pilot takım olmak için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Bu doğrultuda İstanbul’da Adil Gevrek ile bir görüşme yapan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ın bu yönde sunduğu teklife olumlu yanıt aldığı bildirildi. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek ile gelecek sezonla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptığı belirtilen Belediye Başkanı Mehmet Polat’ın yeşil-beyazlı takımın, Süper Lig ekibine pilot takım olma konusunda teklif ilettiği ifade edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede tarafların anlaşarak ayrıldığı belirtilirken, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in özellikle alt yapıdaki oyuncuların deneyim kazanmaları açısında Pütürge Belediyespor ile iş birliğine hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor’un yeni sezon için özellikle yaşı ilerlemiş başta Burak Kavlak ve Furkan Pekşen gibi futbolcular olmak üzere birkaç ismi daha BAL takımına bedelsiz verebileceği ifade ediliyor.

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