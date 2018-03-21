PÜTÜRGE FİNALE HAZIRLANIYOR

Amatör Küme Büyükler Ligi Play Off turunda finale kalarak Arguvan Belediyespor’un rakibi olan Pütürge Belediyespor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



25 Mart Pazar günü saat 15.00’de Yeşiltepe Stadı’nda oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulunan Pütürge Belediyespor Kulüp Başkanı Necmettin Akdağ, Pazar günü oynayacakları Arguvan Belediyespor maçının centilmence geçmesi temennisinde bulundu.

“Centilmence bir maç oynadık”



Sezon Bölgesel Amatör Lig hedefiyle başladıklarını belirten Akdağ, “Sezona şampiyonluk ve BAL’a yükselme parolasıyla başlamıştık. Biz bir hedef belirledik. Yavaş yavaş bu hedefe ulaşmak için emin adımlarla yürüyoruz. Futbolcularımızın kondisyonları en başından beri çok iyi seviyelerde. Haftalık antrenmanlarını aksatmadan ligin başından buyana devam ettirdiler. Bu çalışmaların sonucu sahada neticeye de yansıyor. Geçen hafta Ataköyspor ile oynadığımız Play off maçı çekişmeli geçti.

Karşılaşma 60. dakikalara kadar 1-0 sürdü. Rakiplerimiz 60. dakikalardan sonra bizim gücümüz karşısında dökülmeye başlıyor. Böyle olunca o dakikalardan sonra oyuna hakimiyetimizi iyice koyuyoruz. Birçok gol pozisyonu bulmaya başlayınca iyi değerlendirip skoru artırabiliyoruz. Ataköyspor Kulübü başkanı İbrahim beye ve futbolcularına kulübümüz adına teşekkür ediyorum.

Fair Play ödülü verilebilecek şekilde bir maç oynandı. Oyun içinde sadece 2 sarı kart çıktı. İzleyen herkesin beğenisini kazanan bir final maçı oynadık. Futbol sahalarında bütün maçların böyle geçmesi temennisinde bulunuyorum” dedi.



“Taraftarları maça davet ediyoruz”

Sonuç ne olursa olsun dostluk kazansın mesajı veren Necmettin Akdağ,“Arguvan Belediyespor oluşturdukları kadroyla ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla Malatya’nın güzide kulüplerinden birisidir. Onlarda emek vererek finale kadar yükseldiler. Kaliteli futbolculara sahipler. Pazar günü aramızda oynayacağımız maçım dostça ve centilmence geçmesi gerektiğine inanıyorum. Her iki takım taraftarlarını maça davet ediyoruz. Kol kola ve yan yana her iki takımı birlikte desteklemelerini istiyorum. Çekişmeli mücadelelere sahne olacak maçı hak eden taraf kazansın. Allah’n izniyle hedeflediğimiz yere adım adım gideceğiz. Oynayacağımız maçların telafisi yoktur. Onun için çok dikkatli hareket ediyoruz. Futbolcularımıza bugüne kadar gösterdikleri başarılı performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Hocalarımız ve taraftarlarımız gerekli özveriyi gösterdiler. Pütürgelilere ve Malatyalılara şimdiden alacağımız sonuçlar hayırlı olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com