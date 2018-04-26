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Pütürge Evini Seçti!

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni takımı Pütürge Belediyespor, yeni sezonda iç sahada karşılaşacağı maçlarını kendi evinde oynamak istiyor. Yıllar sonra BAL’da mücadele etmeye hak kazanan yeşil-beyazlılar oluşturacağı teknik heyet ve güçlü kadroyla 3. Lig hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Pütürge Evini Seçti!

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni takımı Pütürge Belediyespor, yeni sezonda iç sahada karşılaşacağı maçlarını kendi evinde oynamak istiyor. Yıllar sonra BAL’da mücadele etmeye hak kazanan yeşil-beyazlılar oluşturacağı teknik heyet ve güçlü kadroyla 3. Lig hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:05
Pütürge Evini Seçti!

Pütürge Belediyespor yeni sezonda mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de kalıcı olmanın hesaplarını yapıyor. Önümüzdeki yılın çalışmalarına erken başlayan Malatya temsilcisi, teknik heyet arayışlarını sürdürürken, Kulüp Başkanı Necmettin Akdağ yaptığı açıklamada antrenör arayışlarının sürdüğünü kaydetti.

“BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”

Akdağ, yeni sezonda maçlarını kendi sahalarında oynamak istediklerini, bunun için gereken çalışmaları yapacaklarını ifade etti. Yeni sezonda hedeflerinin 3.lige çıkmak olduğunu aktaran Akdağ, “Uzun ve yorucu bir sezonun ardından Allah’a şükür şampiyon olduk. Sevincimizi yaşadık ve artık yeni sezonu düşünmeye başladık. Açık konuşuyorum Pütürge’nin hedefi 3.lig. Bu doğrultuda adımlar atacağız. Gerek belediye başkanımız, gerekse de Pütürgeli değerli iş adamlarımızın bize sundukları katkılar için her zaman minnettar olduğumuz ifade ettik. Bu katkılarla inşallah Pütürge’miz daha büyük başarılara imza atacaktır.” dedi. Akdağ, yeni sezonda maçlarını kendi sahalarında oynamak istediklerini de belirterek, şöyle konuştu: “Biz maçlarımızı kendi sahamızda oynayıp, ilçemizle bütünleşmek istiyoruz. Bu anlamda da gerekli çalışmaları yapacağız. Eğer bu düşüncemiz gerçekleşmese de maçlarımızı Yeşiltepe’de oynarız. Sonuçta Malatya takımıyız” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Pütürge Belediyespor
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