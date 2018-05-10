Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102007
ALTIN
180.034
DOLAR
4.2450
STERLİN
5.7219
EURO
5.0472

Pütürge Belediyespor'un yeni teknik adamı

Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı Pütürge Belediyespor’da teknik adamlık görevine Nihat Bayındır getirildi. 

Pütürge Belediyespor'un yeni teknik adamı

Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı Pütürge Belediyespor’da teknik adamlık görevine Nihat Bayındır getirildi. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:42
Pütürge Belediyespor'un yeni teknik adamı

Aynı zamanda TÜFAD Malatya Şube Başkanlığı görevini de yürüten Nihat Bayındır, anlaşmayı doğrulayarak, her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Bu sezonki başarılı performansıyla BAL’a yükselen Malatya temsilcisinde bir süredir devam eden teknik adam arayışları son buldu. Yeşil-beyazlılar geçen sezon 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Hekimhan Girmana Belediyespor ‘u çalıştıran Nihan Bayındır ile her konuda anlaşamaya vardı. 
“Malatya’ya bir 3.lig takımı kazandırma adına elimizden geleni yapacağız” 
Pütürge Belediyespor ile her konuda anlaştıklarını ve yeni sezon planlamasına başladıklarını belirten Nihat Bayındır, “Pütürge Belediyespor takımında profesyonel ligde mücadele ettiği dönemde oldukça güzel günlerim olmuştu. Şimdi yeniden Malatya’yı önemli bir arenada temsil edecekler. Tabi böyle bir teklifi alınca oldukça mutlu oldum. Başkanımızla her konuda anlaşmaya vardığımızı söyleyebilirim. Yeni sezon içinde kolları sıvadık. İnşallah Malatya’ya bir 3.lig takımı kazandırma adına elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda Malatyalılardan da destek bekliyoruz. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olur inşallah” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BÖLGESEL AMATÖR LİGPütürgeNihat Bayındır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor'da hareketlilik
Evkur Yeni Malatyaspor'da hareketlilik
Özel Olimpiyat Bölge Oyunlarına ilgi
Özel Olimpiyat Bölge Oyunlarına ilgi
Eski Malatyasporlu oyuncu parkinsonla mücadele ediyor
Eski Malatyasporlu oyuncu parkinsonla mücadele ediyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim