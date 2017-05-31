A grubunda sezon başından beri Hekimhan Spor ile büyük bir çekişme içerisine giren Pütürge Belediyespor yıllar önce 3. Lig’de mücadele ettiği başarılı günlerine geri dönerek, namağlup olarak şampiyonluk yaşadı. Oynadığı 12 müsabakada 61 gol atıp, yalnızca 7 gol yiyen Pütürge Belediyespor, 11 galibiyet 1 beraberlik alarak sezonu yenilgisiz kapattı. Sezonun son maçında kendi sahasında Pütürge İlçe Stadı’nda Hekimhanspor ile karşı karşıya gelen Pütürge Belediyespor, müsabakayı 4-2 kazandı. Bu sonuçla ligi lider olarak tamamlayan Pütürge Belediyesi 1. Amatör Futbol Ligi’ne yükseldi. B Grubunda ise Malatya Amatörünün bir başka köklü takımı Kale Gençlerbirliği sezon başından beri önde götürdüğü şampiyonluk yarışını son hafta taçlandırmasını bildi. Ligde son maçında Çöşnük’ü 6 - 1 mağlup eden Kale Gençlerbirliği, 14. Haftada BAY olduğu için maç oynamadı. En yakın takipçisi Arapgir’in Doğanyol’u 3 - 2 yenmesi de sonucu değiştirmeyince Kale temsilcisi 1. Amatör Küme’ye yükselen ikinci takım oldu.

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde bu hafta oynana maçlarda şu sonuçlar alındı:

“Polat Belediyespor - Tandoğanspor: 5-2, Çatyol Belediyespor - Şire Pazarıspor: 5-1, Arapgirspor - Doğanyol Belediyespor: 3-2, Pütürge Belediyespor - Hekimhanspor: 4-2."

İHA