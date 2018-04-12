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PÜTÜRGE BELEDİYESPOR KARARLI

Pütürge Belediyespor, 15 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Yeşiltepe 1 numaralı sahada İnönü Üniversitesispor ile oynayacağı baraj maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

PÜTÜRGE BELEDİYESPOR KARARLI

Pütürge Belediyespor, 15 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Yeşiltepe 1 numaralı sahada İnönü Üniversitesispor ile oynayacağı baraj maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 14:42
PÜTÜRGE BELEDİYESPOR KARARLI

Geçtiğimiz günlerde Yurtspor ile Malatya İdmanyurdu takımlarıyla hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar baraj maçı öncesi kamp havasında çalışmalarına devam ediyor.

“KAZANMAMAMIZ İÇİN BİR SEBEP YOK”

Takımdaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pütürge Belediyespor Başkanı Necmettin Akdağ, kazanmamaları için hiçbir sebebin olmadığını söyledi.

Akdağ, “Bilindiği üzere Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ni namağlup şampiyon şekilde tamamlayarak Play grubunda rakiplerimizi yenerek baraj maçı oynamaya hak kazandık. Arguvan Belediyespor ile oynadığımız maçtan sonra takımımız hazırlıklarını yine ciddi şekilde sürdürüyor. Bu arada Yurtspor ve Malatya İdmanyurdu takımlarıyla iki hazırlık karşılaşması oynadık. Sonuçtan ziyade futbolcuların haftayı maç yapmadan geçirmemelerini sağlamaktı. Bu arada antrenman sayısını günde iki defaya çıkararak baraj maçı öncesi mini bir kamp dönemi geçirmiş oluyoruz. Takımımız özveriyle çalışıyor. Maçı kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Daha önce antrenmanlarımızı sürekli akşam saatlerinde yapıyorduk. Takım içerisinde moraller üst seviyelerde futbolcularımızın hiçbir eksik ve sıkıntısı yoktur. İnönü Üniversitesispor ile yapacağımız baraj maçını kazanacaklarına inanıyorlar. Bu durum bizlere de güven veriyor” dedi.

“FUTBOL AHLAKINA YAKIŞIR MAÇ OLSUN”

Akdağ, Malatyalıları maça davet ederek, "Malatyalı sporseverleri, bütün Pütürgelileri ve Doğanyolluları Pazar günü oynayacağımız maça destek olmaya davet ediyorum. İlimizde yüz bine yakın Pütürgeli hemşerimiz yaşıyor. İstanbul’dan misafirlerimiz gelecek. Centilmence sahaya çıkacağız futbol ahlakına yakışır şölen havasında geçeceğine inandığımız maçta tribünleri dolmasını istiyoruz. Hangi takım Malatya’ya daha çok faydalı olacaksa, Malatyalı sporculara sahip çıkacaksa Allah o takıma şampiyon olmayı nasip etsin. Biz ilçe olarak hazırız. Asıl hedefimiz BAL’dan sonra kesinlikle 3. Lig bunu sezon başından beri sürekli söyledik. Allah’ın izniyle bu işi namağlup şekilde bitireceğiz" diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Pütürge BelediyesporInönü üniversitesispor
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