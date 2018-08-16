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Pütürge Belediyespor hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Pütürge Belediyespor Avanos kampında oynadığı hazırlık müsabakasında Karaman Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Pütürge Belediyespor hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Pütürge Belediyespor Avanos kampında oynadığı hazırlık müsabakasında Karaman Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:03
Pütürge Belediyespor hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu

Malatya’nın BAL’daki temsilcisi Pütürge Belediyespor, yeni sezon kamp çalışmalarını sürdürdüğü Avanos’ta ilk hazırlık maçına çıktı. Bölgesel Amatör Lig takımı Karaman Belediyespor ile karşılaşan yeşil- beyazlılar rakibine 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmada tüm futbolcularına şans veren teknik sorumlu Nihat Bayındır, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Kamptaki ilk hazırlık maçını oynadıklarını kaydeden Bayındır, “Avanos kampımızda oynadığımız ilk hazırlık müsabakasında Karaman Belediyespor’a 1-0 mağlup olduk. Burada henüz çift kale maç yapmadan hazırlık müsabakası oynadık ve gayet iyi bir performans sergiledik. Elbette ki eksiklerimiz var. Bu eskileri bir an önce giderme adına çalışmalarımız sürüyor. Eksik mevkiler için oyuncu transferimiz de olacak. Burada denemeye aldığımız 2 yabancı futbolcu var. O futbolculara Karaman karşısında şans tandık. Şuan konuşmak için erken. Onlarla ilgili önümüzdeki günlerde karar vereceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
PütürgeBelediyesporHazırlık Maçı
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