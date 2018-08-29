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Pütürge BAL’a hazır!

Bölgesel Amatör Lig’in yeni temsilcisi Pütürge Belediyespor, sezon hazırlıklarına Malatya’da devam ediyor. Oluşturduğu ideal kadroyla ligde üst sıralarda yer almayı hedefleyen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları bir santrafor ve orta saha oyuncusunun alınmasıyla tamamlanacak. Uzun yıllar sonra ilk kez BAL’a ev sahipliği yapacak olan Pütürge İlçe Stadı’nda ise çalışmalar hız kazandı. Yaz aylarının başlarında federasyon tarafından belirlenen eksiklerin ligin ilk haftalarına kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Pütürge BAL’a hazır!

Bölgesel Amatör Lig’in yeni temsilcisi Pütürge Belediyespor, sezon hazırlıklarına Malatya’da devam ediyor. Oluşturduğu ideal kadroyla ligde üst sıralarda yer almayı hedefleyen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları bir santrafor ve orta saha oyuncusunun alınmasıyla tamamlanacak. Uzun yıllar sonra ilk kez BAL’a ev sahipliği yapacak olan Pütürge İlçe Stadı’nda ise çalışmalar hız kazandı. Yaz aylarının başlarında federasyon tarafından belirlenen eksiklerin ligin ilk haftalarına kadar tamamlanacağı öğrenildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:10
Pütürge BAL’a hazır!

Geride kalan sezonda namağlup şekilde BAL’a yükselen Pütürge Belediyespor’un Başkanı Necmettin Akdağ yaptığı açıklamada futbolcuların sezona sıkı şekilde hazırlandıklarını söyledi. Kurban Bayramı öncesinde Nevşehir’de yapılan 10 günlük kampın futbolcuların performansına olumlu yansıdığını kaydeden Akdağ hedeflerinin ligde üst sıralar olduğunu söyledi. Necmettin Akdağ, “Hazırlık maçlarında mevcut kadronun neler yapabileceğini daha yakından gördük. Birçok futbolcuyu deneme fırsatımız oldu. Belki bir haftalık bir kamp dönemi de ilçemizde yapabiliriz. Onun haricinde oyuncularımız günlük antrenmanlarını hem İnönü Stadı’nda hem de Yeşiltepe’de aralıksız sürdürüyor. Orta saha ve santrafor arayışlarımız devam ediyor. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Mevcut kadromuzda 23 oyuncu var. Defans bölgesinde oynayan oyuncuların performansından memnunuz. Transfer edilen sporcular uyum sürecini atlattılar. 1-2 futbolcuyu daha kadromuza kattığımızda daha da güçlü bir takım kurmuş olacağız. Bu sezon BAL’da 14 takım mücadele edecek. Açıkçası bu durum bütün takımların omzuna ekstra maliyet bindirdi. Birbirlerine mesafe olarak çok uzak takımlar var. Lig başlayana kadar hazırlık maçları yaparak eksiklerimizi gidermeye de çalışacağız. Pütürge İlçe Stadı’nda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Federasyonun bizden istediği kriterler tek tek tamamlanıyor. Belki 1-2 maçımızı Malatya’da oynayabiliriz. Ama eksikler tamamlandıktan sonra tüm maçlarımızı kendi evimizde oynayacağız. Bu sezon BAL’da ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz.” diye konuştu. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Pütürge
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