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PÜTÜRGE 7 BİTİRDİ!

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 8. haftasında 7 maç oynandı. Grup liderlerinin kayıpsız kapattığı haftada 33 gol atıldı. Haftanın en çok gol atılan maçında A Grubu lideri Pütürge Belediyesispor, Malatya Sanayispor’u 7-0 yendi.

PÜTÜRGE 7 BİTİRDİ!

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 8. haftasında 7 maç oynandı. Grup liderlerinin kayıpsız kapattığı haftada 33 gol atıldı. Haftanın en çok gol atılan maçında A Grubu lideri Pütürge Belediyesispor, Malatya Sanayispor’u 7-0 yendi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 13:33
PÜTÜRGE 7 BİTİRDİ!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 8. haftasında bol gollü maçların oynandığı hafta geride kaldı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçlarda toplam 33 gol atıldı. Grup liderlerinin haftayı kayıpsız atlattığı maçlarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle: Orduzuspor 1-3 Doğanşehir Belediyespor, Darendespor 0-4 Arguvan Belediyespor, Adafı Kartalspor 1-3 Ataköyspor, 1966 Malatya Gençlikspor 5-0 Kale Gençlerbirliği, Malatyaspor 6-1 Battalgazi Belediyespor, Pütürge Belediyespor 7-0 Malatya Sanayispor, Malatya Demirspor 2-0 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor.
busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 22.01.2018 15:10
Anahtar Kelimeler:
Amatör Küme Büyükler Futbol LigiBusabahMalatyaPütürge
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