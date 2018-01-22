PÜTÜRGE 7 BİTİRDİ!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 8. haftasında bol gollü maçların oynandığı hafta geride kaldı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçlarda toplam 33 gol atıldı. Grup liderlerinin haftayı kayıpsız atlattığı maçlarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle: Orduzuspor 1-3 Doğanşehir Belediyespor, Darendespor 0-4 Arguvan Belediyespor, Adafı Kartalspor 1-3 Ataköyspor, 1966 Malatya Gençlikspor 5-0 Kale Gençlerbirliği, Malatyaspor 6-1 Battalgazi Belediyespor, Pütürge Belediyespor 7-0 Malatya Sanayispor, Malatya Demirspor 2-0 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor.
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ÖMER ALİ DELİBAŞ