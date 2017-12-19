Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 4. haftası bol gollü maçlara sahne oldu. En farklı galibiyeti Akçadağ Belediyespor’u 6-0 yenen Doğanşehir Belediyespor alırken, haftanın berabere biten tek maçı ise Arguvan Belediyespor-Ataköyspor müsabakası oldu.

1.Amatör kümede hafta sonu oynanan maçlarda toplam 28 gol atıldı. Haftanın toplu sonuçları şöyle: “A grubu: Demirspor :6 Kale Gençlerbirliği : 1, Hekimhan Girmana: 4 Battalgazi Belediyespor: 0, Pütürge Belediye: 3 Malatyaspor :0, 1966 Gençlik: 2 Sanayi : 0, B Grubu: Darendespor :4 Orduzu Belediyespor: 0, Akçadağ :0 Doğanşehir :6, Arguvan : 1 Ataköy : 1”

Bu maçların ardından A grubunda Pütürge Belediyespor 4’te 4 yaparken, B grubunda 10 puanla zirvede bulunan Doğanşehir Belediyespor en yakın takipçisi Arguvan Belediyespor ile arasındaki farkı 3’e çıkardı.

HABER MERKEZİ