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Pütürge 3’te 0 çekti!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Pütürge Belediyespor, sahasında Şanlıurfa Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu.

Pütürge 3’te 0 çekti!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Pütürge Belediyespor, sahasında Şanlıurfa Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:39
Pütürge 3’te 0 çekti!

BAL 2.Grup’ta üçüncü hafta maçında Pütürge Belediyespor, Yeşiltepe 1 nolu sahada Şanlıurfa Belediyespor’u konuk etti. Faruk Küstül, Eray Pınar, Coşkun Yalçın hakem üçlüsünün yönettiği mücadeleyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 2-0 kazandı. Pütürge Belediyespor, 3 haftada galibiyet yüzü göremezken, henüz puanla da tanışamadı. Oynadığı 3 maçta gol dahi atamayan yeşil beyazlılar hafta içi teknik direktör Nihat Bayındır yerine sportif direktör İsmail Karaman ile devam etme kararı almıştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Pütürge Belediyespor
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