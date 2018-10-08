Pütürge 3’te 0 çekti!

BAL 2.Grup’ta üçüncü hafta maçında Pütürge Belediyespor, Yeşiltepe 1 nolu sahada Şanlıurfa Belediyespor’u konuk etti. Faruk Küstül, Eray Pınar, Coşkun Yalçın hakem üçlüsünün yönettiği mücadeleyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 2-0 kazandı. Pütürge Belediyespor, 3 haftada galibiyet yüzü göremezken, henüz puanla da tanışamadı. Oynadığı 3 maçta gol dahi atamayan yeşil beyazlılar hafta içi teknik direktör Nihat Bayındır yerine sportif direktör İsmail Karaman ile devam etme kararı almıştı.