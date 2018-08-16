Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89078
ALTIN
220.274
DOLAR
5.8117
STERLİN
7.3903
EURO
6.6101

Pütürge 3 hazırlık maçı oynayacak

Bölgesel Amatör Lig ekibi Pütürge Belediyespor Avanos kampını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

Pütürge 3 hazırlık maçı oynayacak

Bölgesel Amatör Lig ekibi Pütürge Belediyespor Avanos kampını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:12
Pütürge 3 hazırlık maçı oynayacak

Malatya’nın BAL’daki temsilcisi Pütürge Belediyespor, yeni sezon kamp çalışmalarına devam ediyor. 23 kişilik kadrosuyla hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibi, burada 3 hazırlık maçı oynayacak. Lukas ve Eldiar isimli iki yabancı oyuncunun da denemeye alındığı Pütürge Belediyespor’da kamptaki son durumla ilgili bilgi veren takımın teknik sorumlusu Nihat Bayındır, verimli bir kamp geçirdiklerini paylaştı. Kamp süresince 2 yabancı oyuncuyu denemeye alacaklarını kaydeden Bayındır, “10 Ağustos’ta başladığımız Avanos kampımız sürdürüyor. Burada yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. 23 kişilik kadromuzla yeni sezona hazırlanıyoruz ve burada Lucas ve Eldiar isimli iki yabancı oyuncuyu denemeye aldık. Durumlarına bakıp transfere ona göre karar vereceğiz. Amacımız yeni sezona kadar tam hazır hale gelebilmek. Kampımızı 19 Ağustos’ta noktalayıp Malatya’ya geçeceğiz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör Lig EkibiPütürge Belediyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Zamanla daha iyi olacağız”
“Zamanla daha iyi olacağız”
Seth, Fenerbahçe’den çekinmiyor
Seth, Fenerbahçe’den çekinmiyor
Futbolculara başkan desteği
Futbolculara başkan desteği
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim