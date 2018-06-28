Pürüzler gitti Aleksic geldi

Teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda Yeni Malatyaspor’a transfer edilen Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Nurettin Soykan Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Aleksic, “Aslında transferimin ilk süreci geçen sezonun Ocak ayında başlamıştı. Tabii bazı şeyler uyuşmadığı için gerçekleşmemişti. Sezon sonunda tekrar benimle kontak sağlandı. Bazı pürüzler giderildi ve anlaşma sağlandı. Buraya geldiğim içinde çok mutluyum. Yeni Malatyaspor’a geldikten sonra pozitif bir şekilde açıkçası şaşırdım. Öncelikle Türkiye’yi çok beğendim. Malatya çok güzel bir şehir ve gezme fırsatım olmadı ama beğendiğimi söyleyebilirim.” dedi.

“TÜRKİYE’DE OYNAMAK GURUR VERİCİ”

Sol ayağını etkili şekilde kullanabilen Danijel Aleksic atacağı gollerle taraftarın gönlünü kazanmak istediğini belirterek, “Takımımla yeni idmanlara çıktığım için yavaş yavaş tanımaya başlıyorum. Takım içerisinde çok iyi arkadaşlık grubu olduğunu zaten biliyorum. İnşallah bende en kısa sürede bu ortama en iyi şekilde ayak uydurmayı başarırım. Kariyerimde bugüne kadar Türkiye’den çok futbolcuyla oynadım. Hiç kimsenin şuana kadar negatif bir düşüncesi yok. Kimle konuştuysam Türkiye için en güzel şeyleri söyledi. Bende onun için buraya gelirken hiç ikilemde kalmadım. Çok çalışarak takımdaki yerimi garanti altına almak istiyorum. Bunu taraftarımıza kanıtlamak istiyorum. Burada başarı sağlamam gerekiyor. Sonrasında ise diğer hedeflere bakacağız. Türkiye Süper Ligi zaten Avrupa çok tanınmış bir lig. İlk 5 olarak gösterilen ligler içerisinde bence Türkiye’nin de olması lazım. Sırbistan kanallarında her hafta Süper Lig maçları canlı gösteriliyor. Dünyanın her yerinde tanınan bir ligde top oynamak gurur verici olacak.” Diye konuştu.

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