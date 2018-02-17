PUAN TİMSAHIN AĞZINDA!

Süper Lig’in 22. haftası orta sıralarda yer alan iki ekibi karşı karşıya getirecek. 1 puan farkla 9. ve 10. sıraları paylaşan Bursaspor ve Yeni Malatyaspor yarın saat 13.30’da 43.331 kişilik Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesi her iki takımda da ciddi eksikler bulunurken, ev sahibi takımın 7 haftadır galibiyete hasret kalması dikkat çekiyor. Son iki haftayı kayıplarla geçiren Yeni Malatyaspor ise deplasmanda en az 1 puan hedefliyor.

AKTARMALI YOLCULUK BUGÜN!

Bursa deplasmanı için çileli bir yolculuk geçirecek Yeni Malatyaspor sabahın erken saatlerinde yola çıkacak. Bu sabah 09.00’da havalimanına hareket edecek kaplanlar, saat 10.30’da Sabiha Gökçen Hava Limanı’na uçacak. Oradan otobüsle Osmangazi Köprüsü’nden geçecek sarı kırmızılı ekibimizin saat 14.00 gibi Bursa’ya ulaşması bekleniyor. Kafiledeki yorgunluğa göre ter idmanı yaptıracak Erol Bulut ise zorunlu olarak ideal 11’i yine değiştirecek.

GİLBERTO YA DA EREN ALTERNATİF!

Mina’nin yerine Doria, Issam’ın yokluğunda performansından memnun kalmadığı Seth’in yerine Rahman Buğra’yı ilk 11’e monte edecek Bulut, hücumda ise cezası biten Adem’i ilk 11’e alacak. Orta sahada formsuzluğa rağmen Azubuike, Aytaç ve Murat üçlüsünü bozmayacak Bulut, Khalid içinse bugün gece karar verecek. 9 golü bulunan Khalid’in son iki antrenmanda takımla çalışması ve ağrılarının azalması oynaması için umut verici kabul edilse de bu oyuncunun son durumuna sağlık ekibi karar verecek. Khalid’in olmaması halinde ise forvette Gilberto ya da Eren’in 11’e alınacağı tahmin ediliyor.busabahmalatya.com