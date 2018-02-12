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PUAN TABLOSU DEĞERLENDİRMESİ

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, alt sıralardaki takımların puan olarak birbirine çok yaklaştığını belirterek, “Puan tablosunda alt sıralar birbirine oldukça yakınlaştı. Geçen hafta belki Kasımpaşa’yı elimizden kaçırdık ama aldığımız 1 puanın önemi de şimdi daha iyi anlaşılıyor” dedi. 

PUAN TABLOSU DEĞERLENDİRMESİ

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, alt sıralardaki takımların puan olarak birbirine çok yaklaştığını belirterek, “Puan tablosunda alt sıralar birbirine oldukça yakınlaştı. Geçen hafta belki Kasımpaşa’yı elimizden kaçırdık ama aldığımız 1 puanın önemi de şimdi daha iyi anlaşılıyor” dedi. 

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 14:03
PUAN TABLOSU DEĞERLENDİRMESİ

Takımdaki son durum ve bu hafta oynayacakları Bursaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligdeki puan mücadelesinin maçları daha da zorlu hale getirdiğini kaydetti.

“Aldığımız 1 puanın önemi şimdi daha iyi anlaşılıyor”
Evkur Yeni Malatyaspor olarak geçen hafta Kasımpaşa’yı ellerinden kaçırdıklarını belirten Bulut, “Geçen hafta oynadığımız Kasımpaşa karşılaşması küçük bir bölümü dışında bizim kontrolümüz altında geçti. Rakibimiz de kalite olarak iyi bir takım. Bu maçta eksiklerimize rağmen galibiyet için elimizden geleni yaptık. Küçük bir bölüm dışında galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduk. Ancak şunu söylemek lazım, puan tablosunda alt sıralar birbirine oldukça yakınlaştı. Belki Kasımpaşa’yı elimizden kaçırdık ama aldığımız 1 puanın önemi de şimdi daha iyi anlaşılıyor. Tabi bu puan mücadelesi maçları daha zorlu hale getiriyor. Biz bundan sonraki her maça final gözüyle bakıp, alacağımız her puanı kar hanemize yazacağız” dedi.

"Bursa’ya kazanmak için gideceğiz" 
Ravcı, bu hafta deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını da kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bursaspor her ne kadar son haftalarda kazanamayan bir takım durumunda olsa da oynadığı futbolla iyi bir ekip olduğunu gösteriyor. Bu anlamda bizi zorlu bir müsabaka bekliyor. Tabi kalan haftalarda ‘rakip şu, rakip bu’ diye ayrım yapacak lükse sahip değiliz. Bursa’ya kazanmak için gideceğiz. İnşallah oradan 3 puanla döneriz. Hazırlıklarımız başladı. Takımda şuan için Khalid dışında eksik bulunmuyor. Onun da son durumuna göre karar vereceğiz.”busabahmalatya.com 
 

İHA

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