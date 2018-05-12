“Puan için gidiyoruz”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, İstanbul’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımın hafta boyunca iyi hazırlandığını belirterek sahaya puan almak için çıkacaklarını söyledi. Şampiyonluk yarışı veren rakibi karşısında ligin ilk yarısında iyi oynayarak kazandıklarını anımsatan Ravcı sonucu ne olursa olsun akşamki maçın sorunsuz tamamlanmasını temenni ettiğini belirtti.

“40 HEDEFİMİZİ YAKALADIK”

Ravcı, “Bilindiği üzere Göztepe karşısında oyuncularımız ikinci yarının en iyi performansını ortaya koydu. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama şans bizden yana değildi. O gün oynadığımız oyun Galatasaray maçı öncesi büyük moral oldu. Sezon başında belirlediğimiz 40 hedefimizi yakaladığımız için de ayrı mutluyuz. Bu anlamda oyuncu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Zor ve meşakkatli bu yolda her zaman yüreklerini ortaya koyarak en iyisini yapmaya çalıştılar. Daha büyük bütçeli birçok kulüpten daha iyi işler çıkarttık. Bugün yine şampiyonluk adayı güçlü bir rakibe karşı ciddi bir sınav vereceğiz. Hafta boyunca iyi hazırlandık. Puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacağız. Tabii Galatasaray bu ligin köklü kulüplerinden birisi, ligin ilk yarısında evimizde gerçekten iyi oynayarak kazanmıştık. Yine aynı şekilde elimizden geleni yaparak puan almak istiyoruz. İşimizin bu kez daha zor olduğunun farkındayız. Sonucu ne olursa olsun sakatlıksız, sorunsuz bir maç geçmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.