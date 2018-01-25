PROJENİN BİR AYAĞI DA MALATYA’DA!

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan ‘Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’ ve ‘Herkes İçin Spor Eğitimi’ projeleri Avrupa Birliği komisyonu tarafından onaylanarak, hibe almaya hak kazanmıştı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın desteğiyle Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Okutman Hasan Toman ile Proje Araştırmacıları Öğretim Görevlileri Mehmet Ilkım, Şakir Tüfekçi, Araştırma Görevlisi Yalın Aygün’ün yürüttüğü ‘Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’ ve ‘Herkes İçin Spor Eğitimi’ projeleri, özel gereksinimli öğrencilerin (gençlerin) spor, planlı egzersiz, beden eğitimi, rekreasyon temelli fiziksel etkinlikler aracılığıyla eğitim-öğretim süreçlerinde ve sosyal hayatta daha fazla, sağlıklı katılımın sağlanması amaçlanıyor.

SAVUNMA SANATLARI EĞİTİMİ VERİLECEK

‘Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’ projesi, uzak (kırsal) alanlardaki okullarda beden eğitimi öğretmenlerine dövüş sanatlarını (özellikle savunma sanatlarını) tanıtacak eğitimler vermeyi amaçlıyor. Proje kapsamında aynı zamanda uzak (kırsal) alanlardaki okullarda okuyup da sosyal açıdan dezavantajlı durumdaki özel gereksinimli öğrencilere savunma sanatları eğitimi verilecek. İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya, Türkiye, Yamato Spor Club, Stara Zagora, Bulgaristan, “Paisii Hilendarski” School, Plovdiv, Bulgaristan, European WingTsun Organisation, Bulgaristan, Werkgroep Inclusieve Toegankelijkheid, Poperinge, Belçika, Phoenixkm BVBA, Kortemark, Belçika, Penthesileia, Atina, Yunanistan ortaklığında yürütülen projenin ilk toplantısı Bulgaristan’da yapıldı. 240 bin avro olan proje bütçeli ve 8 ortaklı proje kapsamında Malatya İnönü Üniversitesi’nin kullanımına 23 bin 800 avro para aktarıldı. Projenin ikinci toplantısı ise Malatya’da yapılacak. Toplantı kapsamında projenin yürütücülerinden 8 ülkeden temsilciler Malatya’ya gelerek, toplantı yapacak. 3 gün sürecek olan çalışmalar kapsamında, Malatya’da engellilere spor eğitimi veren kurumlarda ziyaret edilecek. 2 yıl sürecek olan projenin bitimiyle birlikte engellilere eğitim veren spor eğiticileriyle ilgili görsel ve yazılı dokuman oluşturularak, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulamayla ilgili tavsiye kararları alınacak.

30 AY SÜREYLE UYGULANACAK

Avrupa Birliği komisyonundan alan ikinci proje ise ‘Herkes İçin Spor Eğitimi.’ 1 Ocak 2018’de başlayan proje 30 ay süreyle uygulanacak. Projenin hedef gruplarını; gençlik merkezleri ve spor, planlı egzersiz, beden eğitimi, rekreasyon aracılıyla fiziksel etkinlik uygulamaları yapan spor eğitmenleri, gençlik liderleri veya gençlik çalışanları, özel eğitim (özel gereksinimli) okulları ve normal okullarda halihazırda çalışan beden eğitimi öğretmenleri, özel gereksinimli çocukları olup da bu çocuklarıyla dışarıda, farklı ortamlarda spor yapmak isteyen aile üyeleri oluşturuyor.

38 BİN 700 AVRO KAYNAK AYRILDI

Projeden; özel gereksinimli gençler (5-18 yaşları arası), görme bozuklukları olan bireyler, işitme engelli olan bireyler, hareket kabiliyeti bozuklukları olan bireyler, iletişim bozuklukları olan bireyler, kaynaştırma eğitimi veren okullara girebildikleri sürece öğrenme güçlüğü çeken bireyler faydalanıyor. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya, Türkiye, Engellilere yönelik çalışmalar yapan ulusal uzmanlar derneği, Bulgaristan, Engelilere yönelik çalışmalar yapan Rijeka Sport Derneği, Hırvatistan, Spor ve Innivasyon Avrupa platformu, Belçika, Werkgroep Inclusieve Toegankelijkheid, Belçika, Eğitim Gönüllüleri Viyana Derneği, Avusturya, “St. Paisii Hilendarski” Ortaokulu, Bulgaristan ortaklığında yürütülen projenin ilk toplantısı Bulgaristan’da gerçekleştirildi. Proje kapsamında Kasım ayında Malatya’da da bir toplantı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Malatya’da engellilere spor eğitimi verilen dernekler ya da kamuya ait okullarda, engelli bireylere spor eğitimiyle aktif hale getirilip, sosyalleşmeleri amaçlanıyor. Projenin sona ermesinin ardından linkler oluşturularak, dokuman, eğitim görüntüleri ve bilgilerine ulaşılabilecek. Proje kapsamında İnönü Üniversitesine 38 bin 700 avro kaynak aktarıldı. busabahmalatya.com