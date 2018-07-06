Program belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’un hazırlık maçı takvimi belli oldu. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bolu’da kamp yapan sarı-kırmızılılar, burada 2 hazırlık maçı oynayacak. Yeni Malatyaspor kamp hazırlıkları çerçevesinde bugün Romanya takımlarından Dunerea Calarasi ile karşılaşacak. Malatya temsilcisi 10 Temmuz Salı günü ise yine Romanya ekibi CSMS Lasi takımıyla birer hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Bolu’da hazırlık maçları oynayacaklarını belirterek, Romanya ligi takımlarıyla karşılaşacaklarını paylaştı. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da günde çift antrenman yaparak geçirdiklerini belirten Ravcı, “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. İzinli olan arkadaşlarımızın da katılmasıyla birlikte çalışma ortamımız daha da verimli hale geldi. Günde çift antrenman temposuyla sezona hazırlanıyoruz. Şuan için Allah’a şükür herhangi bir sakatlığımız bulunmuyor. Umarım bu hazırlık maçları bizim için faydalı olur.” diye konuştu.