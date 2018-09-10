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Program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de 5. haftanın programını açıkladı. Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç Cumartesi saat 20.00’da başlayacak.

Program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de 5. haftanın programını açıkladı. Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç Cumartesi saat 20.00’da başlayacak.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:12
Program açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Liderliği yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray – Kasımpaşa haftanın açılış maçında Cuma günü karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de konuk ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 16 Eylül Pazar günü saat 20.00’de mücadele edecek. Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasının programı ise şu şekilde:

14 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

15 Eylül Cumartesi

17.00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor

20.00 Göztepe - Kayserispor

20.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor - B.B. Erzurumspor

17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor

20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor

20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

17 Eylül Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor busabahmalatya.com

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ProgramSüper Lig
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