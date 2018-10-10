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Profesyonelliğin temeli amatörlüktür

Her yıl geleneksel olarak 8-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri 81 il birlikte Malatya’da da başladı. Yapılan etkinlikte konuşan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “Bütün profesyonel müsabakalar ve sporcular müsabakalarına ve spor hayatlarına ilk önce amatör olarak başlarlar. Olimpik ruhun da, profesyonelliğin de temeli amatörlüktür” dedi.

Profesyonelliğin temeli amatörlüktür

Her yıl geleneksel olarak 8-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri 81 il birlikte Malatya’da da başladı. Yapılan etkinlikte konuşan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “Bütün profesyonel müsabakalar ve sporcular müsabakalarına ve spor hayatlarına ilk önce amatör olarak başlarlar. Olimpik ruhun da, profesyonelliğin de temeli amatörlüktür” dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:34
Profesyonelliğin temeli amatörlüktür

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Kapsamında Kernek Meydanı’ndan Kanalboyu’nu takiben Atatürk Spor Salonu’na kadar yürüyüş yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda açılış töreni gerçekleşti.

Açılış Törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Dr. Abdullah Doğan, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Memnune Denizhan, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, Fırat Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz, Amatör Sporcular, Sporcu velileri, öğrenciler ve antrenörler katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “Her yıl düzenlenen 8 - 14 Ekim Amatör Spor Haftası etkinliklerimiz bugünkü açılış töreni ile başlamış bulunmaktadır. ‘Neden Amatör Spor Haftası, niçin amatörler?’ diye temel bir soru soracak olursak; bildiğiniz gibi bütün profesyonel müsabakalar ve sporcular müsabakalarına ve spor hayatlarına ilk önce amatör olarak başlarlar. Bütün milli takımlar, bütün olimpiyat takımları, bütün profesyonel lig müsabakaları dahil futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlar spora amatör olarak başlanıp daha sonra kademeler şeklinde ilerlenip elit sporcu profesyonel sporcu seviyesine ulaşmakta. Bu bakımdan olimpik ruhun da, profesyonelliğin de temeli amatörlüktür” sözlerine yer verdi.

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’nın konuşmasının ardından Malatya Jimnastik sporcuları gösteri ekibi bir gösteri yaptı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sadi FındıklıAMATÖR SPOR HAFTASI
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