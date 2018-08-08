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Profesyonelliğe adım attılar

Sarı-kırmızılı kulüp altyapıdan yetiştirdiği futbolcularının sayısını her geçen sezon arttırırken, son olarak Emirhan Kayalar, Emre Akcebe ve Bilal Barman ile profesyonel söyleşme yapıldı.

Profesyonelliğe adım attılar

Sarı-kırmızılı kulüp altyapıdan yetiştirdiği futbolcularının sayısını her geçen sezon arttırırken, son olarak Emirhan Kayalar, Emre Akcebe ve Bilal Barman ile profesyonel söyleşme yapıldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:36
Profesyonelliğe adım attılar

Yeni Malatyaspor, altyapısında yetiştirdiği genç yetenekleri birer ikişer profesyonel yapıyor. Sarı-kırmızılı kulüp altyapıdan yetiştirdiği futbolcularının sayısını her geçen sezon arttırırken, son olarak Emirhan Kayalar, Emre Akcebe ve Bilal Barman ile profesyonel söyleşme yapıldı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan imza töreniyle profesyonel mukaveleye imza atan genç yetenekler hayatlarındaki en mutlu anlardan birini yaşadılar. Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun ve Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir’in hazır bulunduğu törende, genç yetenekler attıkları imzayla profesyonelliğe geçiş yaptılar. Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir Yeni Malatyaspor altyapısı olarak en verimli dönemi yaşadıklarını söyledi. busabahmalatya.com

MEHMET KIROĞLAN

Anahtar Kelimeler:
ProfesyonelFutbol
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