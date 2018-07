Pozitif futbol sözü

Bolu kampının son gününde değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktör’ü Ali Ravcı , “Kampın ilk gününden bugüne kadar Adem konusunda yaşadığımız sıkıntının dışında her şey istediğimiz şekilde geçti. Bir tek Adem’in antrenman yaparken sakatlanması bizi çok üzdü. Onun dışında oyuncularımız verimli bir kamp dönemi geçirdiler. Yeni sezon hazırlıklarımız yüksek tempoda ve moralli bir şekilde sürüyor. Oynadığımız hazırlık maçında hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda oyuncularımız kendilerinden beklediğimiz performansı sahaya yansıtabildiler. Skor önemli değil tabi ama 1-0 galip geldiğimiz içinde mutluyuz. Bu tür maçlarda oyuncularımızın bize ileride neler verebileceklerini daha iyi görebiliyoruz.” dedi.

“GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR”

Takıma katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmek istediklerini ifade eden Ali Ravcı, “Bilindiği üzere transferde en son Ömer Şişmanoğlu’nu kadromuza kattık. Daha öncesinde Danijel Aleksic ve Ahmet Ildiz’i transfer etmiştik. Bu arkadaşlarımız takıma dahil olduktan sonra gücümüze güç kattılar. Bize maçlarda katkı sağlayabileceklerini bildiğimiz için kadromuza kattık. Transfer süreci devam ediyor. Görüştüğümüz ve anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var. İnşallah yeni sezonumuz bir önceki yıl oynadığımız futbol açısından ve performanstan daha verimli olacaktır. Bunu başardığımız takdirde umarım sıralamadaki yerimiz de geride kalan sezondan çok daha üst sıralar olur. Zaten şuan kampta bunun için çaba sarf ediyoruz. Kampın son günlerine yaklaştık. Hiçbir sorun yaşamadan inşallah ikinci etap kamp çalışmalarına direk olarak geçeceğiz.” şeklinde konuştu.

DÜZCE KAMPI CUMARTESİ BAŞLIYOR

Futbolcuların Bolu kampını sonlandırarak 2 günlük izne ayrılacağını kaydeden Ravcı, “14 Temmuz Cumartesi günü Düzce’de Topuk Yaylasında ikinci etap kamp çalışmalarımız için tekrar bir araya geleceğiz. Orada yine 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Futbolcularımız fiziksel açıdan burada daha da iyi duruma gelecektir. Bu kamp döneminde aramıza yeni katılan futbolcuların uyum sürecini atlatmaları daha kolay olacak. İnşallah taraftarlarımıza ve futbol severlere karşı yeni sezonda daha iyi bir Yeni Malatyaspor izlettireceğiz. Bu anlamda onlara karşı mahcup olmayacağız. Bütün amacımız her zaman daha iyi bir Malatyaspor, daha pozitif futbol oynayan ve bunu sonuçlara yansıtabilen bir takım oluşturmak. Yeni sezon inşallah kazasız, belasız ve sakatlıksız şekilde centilmence geçer.” ifadelerini kullandı.

“HER AN HER ŞEY OLABİLİR”

Ravcı, “Mevcut oyuncularımızla lige girecekmişiz gibi hareket ediyoruz. Çünkü oyuncu bizimle birlikteyse her zaman kendisini hazır tutması gerekir. Transfer sezonu içerisinde her şey olabilir. Gidebilirlerde kalabilirlerde. Bazı isimlere gelen teklifler var. Görüşmeler sürüyor. Ama mevcut hiçbir oyuncumuzun ayrılması yönünde hiçbir gelişme yoktur. Elimizdeki bütün oyuncularla hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ama her an her şey olabilir. Halen fiziksel olarak çoğu futbolcu hazır değil. Düzce kampında daha iyi duruma geleceklerdir.” diye konuştu.